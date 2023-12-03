Арсенал преодолел отметку в 100 голов в году, ранее это удалось 4 клубам
В пяти топ-лигах только 5 команд забили 100 голов и больше в календарном году
2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».
На шестой минуте Букайо Сака открыл счет в матче, этот гол стал 100-м для «Арсенала» в 2023 году. Лондонский клуб стал лишь пятой командой из большой пятерки европейских лиг, достигшей этого показателя во всех соревнованиях в этом календарном году после «Манчестер Сити» (137), «Реала» (119), «Баварии» (111) и леверкузенского «Байера» (110).
Отметим, что в матче с «Вулверхэмптоном» первый ассист в сезоне сделал украинский защитник лондонцев Александр Зинченко.
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