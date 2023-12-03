Валерий ИВАЩЕНКО: «Ничья с Колоссом – позитив»

Главный тренер киевской Оболони Валерий Иващенко подвел итог игры с ««Колосом» (0:0) в 16 туре УПЛ.

«Полученное очко на выезде – неплохо. Ковалевка набрала обороты, против них всегда было тяжело играть еще с Первой лиги. Но сегодня вышла боевая игра с бойцовскими качествами. Где-то у них были моменты, где-то у нас. Счет на табло.

В первом круге тоже было 0:0? Теперь погодные условия разные, холодно, мяч скользит, ребята немного боялись сделать лишнее движение, счет скользкий, и мяч скользкий.

Ничья сегодня – позитив. Тем более что не пропустили. Тяжело сегодня было, после паузы выбыли из тонуса, нужно было проводить тренировки, сейчас то снег, то дождь, то грязь. Осенний футбол немного тяжеловат.

Но ребята молодцы сделали все, о чем мы договаривались. Где-то опыта не хватает в завершающей стадии, чтобы более технически работать с мячом. В целом ребята молодцы.

Все ли удалось? Не все получалось в техническом плане, погода плохая. Часто теряли мяч. Это технические ошибки, а в тактическом плане команда работала так организованно, как мы договаривались, все, что нарабатывалось, удалось. Но нехватка мастерства сказывается», – сказал Иващенко.