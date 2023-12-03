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Чемпионат Италии
Милан
02.12.2023 21:45 – FT 3 : 1
Фрозиноне
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Италия
03 декабря 2023, 05:40 | Обновлено 03 декабря 2023, 06:26
81
0

Милан – Фрозиноне – 3:1. Ассист вратаря. Видео голов и обзор матча

Майк Меньян отдал голевой пас

03 декабря 2023, 05:40 | Обновлено 03 декабря 2023, 06:26
81
0
Милан – Фрозиноне – 3:1. Ассист вратаря. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14 тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Фрозиноне». Игра окончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Интересно, что во время второго взятия ворот в исполнении Кристиана Пулишича голевой пас записал в свой актив вратарь «Милана» Майк Меньян.

Серия А. 14 тур

Милан – Фрозиноне – 3:1

Голы: Йович, 43, Пулишич, 50, Томори, 74 – Брешианини, 82

Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Лофтус-Чик (Побега, 79), Рейндерс (Беннасер, 79), Муса, Пулишич (Траоре, 78), Чуквуэзе (Адли, 64), Йович (Камарда, 85).

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Брешианини (Фрозиноне).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Фикайо Томори (Милан).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Кристиан Пулишич Фикайо Томори видео голов и обзор Лука Йович Майк Меньян
Источник Sport.ua
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