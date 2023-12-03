Милан – Фрозиноне – 3:1. Ассист вратаря. Видео голов и обзор матча
Майк Меньян отдал голевой пас
В матче 14 тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Фрозиноне». Игра окончилась победой хозяев со счетом 3:1.
Интересно, что во время второго взятия ворот в исполнении Кристиана Пулишича голевой пас записал в свой актив вратарь «Милана» Майк Меньян.
Серия А. 14 тур
Милан – Фрозиноне – 3:1
Голы: Йович, 43, Пулишич, 50, Томори, 74 – Брешианини, 82
Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Лофтус-Чик (Побега, 79), Рейндерс (Беннасер, 79), Муса, Пулишич (Траоре, 78), Чуквуэзе (Адли, 64), Йович (Камарда, 85).
События матча
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