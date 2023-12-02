ВИДЕО. Милан с ассистом вратаря обыграл Фрозиноне, Лацио выиграл у Кальяри
2 декабря состоялись матчи 14-го тура Серии А
2 декабря состоялись матчи 14-го тура Серии А.
«Милан» на своем поле уверенно обыграл «Фрозиноне» со счетом 3:1.
Голами за «дьяволов» отличились Лука Йович (43), Кристиан Пулишич (50) и Фикайо Томори (74).
Интересно, что ассист на Пулишича отдал голкипер команды Майк Меньян. Единственный мяч в составе гостей на счету у Марко Брешианини (82).
❗️ ВИДЕО. Меньян отдал ассист на Пулишича
«Лацио» дома выиграл у «Кальяри», который с 27-й минуты игры в меньшинстве после удаления Антони Макоумбо. Гол на 8-й минуте забил Педро (8).
Серия А. 14-й тур. 2 декабря
Милан – Фрозиноне – 3:1
Голы: Йович, 43, Пулишич, 50, Томори, 74 – Брешианини, 82
Лацио – Кальяри – 1:0
Гол: Педро, 8
Удаление: Макоумбо, 27
+3 🫡#MilanFrosinone #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) December 2, 2023
Brought to you by @Acqua_Lete pic.twitter.com/twF0qeRzbL
FT | #LazioCagliari 1-0— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 2, 2023
✅ È FINITAAAAA 🩺 🏥 #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/3U0mOyECbT
События матча
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