ВИДЕО. Милан с ассистом вратаря обыграл Фрозиноне, Лацио выиграл у Кальяри

2 декабря состоялись матчи 14-го тура Серии А.

«Милан» на своем поле уверенно обыграл «Фрозиноне» со счетом 3:1.

Голами за «дьяволов» отличились Лука Йович (43), Кристиан Пулишич (50) и Фикайо Томори (74).

Интересно, что ассист на Пулишича отдал голкипер команды Майк Меньян. Единственный мяч в составе гостей на счету у Марко Брешианини (82).

❗️ ВИДЕО. Меньян отдал ассист на Пулишича

«Лацио» дома выиграл у «Кальяри», который с 27-й минуты игры в меньшинстве после удаления Антони Макоумбо. Гол на 8-й минуте забил Педро (8).

Серия А. 14-й тур. 2 декабря

Милан – Фрозиноне – 3:1

Голы: Йович, 43, Пулишич, 50, Томори, 74 – Брешианини, 82

Лацио – Кальяри – 1:0

Гол: Педро, 8

Удаление: Макоумбо, 27