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Италия
02 декабря 2023, 23:59 |
167
0

ВИДЕО. Милан с ассистом вратаря обыграл Фрозиноне, Лацио выиграл у Кальяри

2 декабря состоялись матчи 14-го тура Серии А

02 декабря 2023, 23:59 |
167
0
ВИДЕО. Милан с ассистом вратаря обыграл Фрозиноне, Лацио выиграл у Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялись матчи 14-го тура Серии А.

«Милан» на своем поле уверенно обыграл «Фрозиноне» со счетом 3:1.

Голами за «дьяволов» отличились Лука Йович (43), Кристиан Пулишич (50) и Фикайо Томори (74).

Интересно, что ассист на Пулишича отдал голкипер команды Майк Меньян. Единственный мяч в составе гостей на счету у Марко Брешианини (82).

❗️ ВИДЕО. Меньян отдал ассист на Пулишича

«Лацио» дома выиграл у «Кальяри», который с 27-й минуты игры в меньшинстве после удаления Антони Макоумбо. Гол на 8-й минуте забил Педро (8).

Серия А. 14-й тур. 2 декабря

Милан – Фрозиноне – 3:1
Голы: Йович, 43, Пулишич, 50, Томори, 74 – Брешианини, 82

Лацио – Кальяри – 1:0
Гол: Педро, 8
Удаление: Макоумбо, 27

События матча

27’
Antoine Makoumbou (Кальяри) получает красную карточку.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
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Майк Меньян Фрозиноне Лацио Кальяри Милан удаление (красная карточка) Кристиан Пулишич Лука Йович Фикайо Томори Педро Родригес видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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