Круче только Пирло. Малиновский забил 25 голов издалека в Серии A

Состоялся поединок 14-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» Руслана Малиновского и «Эмполи» Виктора Коваленко. Игра закончилась со счётом 1:1.

На 37 минуте Малиновский дальним ударом открыл счет. Этот гол стал для него 25-м в Серии А, причем семнадцатым – забитым из-за пределов штрафной. В процентах этот показатель (отношение количества голов, забитых из-за пределов штрафной, к общему количеству голов) составляет 68%.

Лучше Малиновского по этому показателю только Андреа Пирло, у него он составляет 77,4% (31 забитый гол, 24 – дальними ударами).

Еще один украинец, Виктор Коваленко, вышел на замену за «Эмполи и отличился голевой передачей.