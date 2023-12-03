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Италия
03 декабря 2023, 03:50 | Обновлено 03 декабря 2023, 04:20
187
0

Круче только Пирло. Малиновский забил 25 голов издалека в Серии A

Такие голы в украинца составляют 68% от общего количества

03 декабря 2023, 03:50 | Обновлено 03 декабря 2023, 04:20
187
0
Круче только Пирло. Малиновский забил 25 голов издалека в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 14-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» Руслана Малиновского и «Эмполи» Виктора Коваленко. Игра закончилась со счётом 1:1.

На 37 минуте Малиновский дальним ударом открыл счет. Этот гол стал для него 25-м в Серии А, причем семнадцатым – забитым из-за пределов штрафной. В процентах этот показатель (отношение количества голов, забитых из-за пределов штрафной, к общему количеству голов) составляет 68%.

Лучше Малиновского по этому показателю только Андреа Пирло, у него он составляет 77,4% (31 забитый гол, 24 – дальними ударами).

Еще один украинец, Виктор Коваленко, вышел на замену за «Эмполи и отличился голевой передачей.

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Руслан Малиновский Андреа Пирло Серия A Дженоа Эмполи Виктор Коваленко
Источник Opta
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