Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Наши соперники непросты»
Чемпионат Европы
03 декабря 2023, 03:30 | Обновлено 03 декабря 2023, 03:52
31
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Наши соперники непросты»

Тренер сборной Германии прокомментировал жеребьевку финальной части Евро-2024

03 декабря 2023, 03:30 | Обновлено 03 декабря 2023, 03:52
31
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Наши соперники непросты»
uefa.com. Юлиан Нагельсманн

Состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2024. Сборная Германии попала в группу А, где сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал результаты жеребьевки.

«Я знаю нескольких игроков команд наших соперников. Я тренировал несколько из них. Я особенно рад, что смогу снова встретиться с игроками, которых тренировал в «Лейпциге». Наши соперники непростые, но мы однозначно хочу выйти из группы», – приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Украины, если выйдет на Евро, сыграет в квартете с Бельгией, Словакией и Румынией.

По теме:
Гарет САУТГЕЙТ: «У сборной Англии значительный прогресс за последние годы»
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА утвердил сумму призовых и систему их распределения на Евро
Франция – фаворит Евро-2024 по версии GOAL. Португалия выше Англии
Евро-2024 жеребьевка Евро-2024 Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 02 декабря 2023, 19:50 61
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Гамбурге состоялась жеребьевка финального раунда ЧЕ-2024

ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
Футбол | 02 декабря 2023, 16:01 0
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили

После первого тайма счет в матче 0:0

Обошлись минимальной победой. Ньюкасл одолел Ман Юнайтед на своем поле
Футбол | 03.12.2023, 00:02
Обошлись минимальной победой. Ньюкасл одолел Ман Юнайтед на своем поле
Обошлись минимальной победой. Ньюкасл одолел Ман Юнайтед на своем поле
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
Футбол | 02.12.2023, 20:36
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
Стало известно, какие сборные сыграют в первом матче на Евро-2024
Футбол | 02.12.2023, 20:01
Стало известно, какие сборные сыграют в первом матче на Евро-2024
Стало известно, какие сборные сыграют в первом матче на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
01.12.2023, 22:23 4
Футбол
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
01.12.2023, 17:07 24
Биатлон
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 16
Футбол
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 17
Футбол
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
01.12.2023, 10:58 26
Футбол
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
01.12.2023, 19:03 55
Футбол
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
02.12.2023, 17:00 20
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем