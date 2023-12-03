Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Наши соперники непросты»

Состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2024. Сборная Германии попала в группу А, где сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал результаты жеребьевки.

«Я знаю нескольких игроков команд наших соперников. Я тренировал несколько из них. Я особенно рад, что смогу снова встретиться с игроками, которых тренировал в «Лейпциге». Наши соперники непростые, но мы однозначно хочу выйти из группы», – приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Украины, если выйдет на Евро, сыграет в квартете с Бельгией, Словакией и Румынией.