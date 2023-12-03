Руслан РОТАНЬ: «Кривбасс – лидер украинского футбола»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поражение своей команды криворожскому «Кривбассу» (1:2) в 16 туре УПЛ.

– 99 процентов нашей команды очень хотели сегодня победить, они сейчас опустошены. Они заслуживали победы. Но есть такое понятие, как халатность. К сожалению, такие поражения также происходят в футболе.

– «Кривбасс» показал себя довольно неплохо, особенно в последние 20 минут. Согласны?

– Да, «Кривбасс» проигрывал и хотел переломить ход матча. Побеждает ведь команда. И у «Кривбасса» она есть. Мы тоже хотим так побеждать. Но это должны делать не только футболисты, но и тренеры, персонал, руководство. Все вместе.

– Тактика Вернидуба сегодня принесла «Кривбассу» результат.

– Да, поздравляю вас с победой. Ваша команда – лидер украинского футбола.

– Тренировать команду УПЛ и сборную Украины – в чем разница?

– Во всем отличается. Ведь в сборной играют лучшие футболисты Украины.

– Необычно видеть «Александрию» в конце таблицы. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?

– У нас на 90 процентов новая команда, состоящая из молодых футболистов. Это стратегия клуба. Поэтому я здесь, и очень хочу, чтобы наша молодежь прогрессировала. Если не брать результат, то они становятся сильнее с каждым днем. Они набивают «шишки». Что касается такого нашего турнирного положения, то это вопрос времени. Я в этом уверен, – сказал Ротань.