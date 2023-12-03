Коуч Валенсии похвалил Яремчука и рассказал, почему украинцу тяжело в клубе
Рубен Бараха уверен, что Роман может быть полезным для команды
Главный тренер испанского клуба «Валенсия» Рубен Бараха рассказал, почему украинский форвард команды Роман Яремчук не показывает свой потенциал:
«Яремчук перешел в «Валенсию» в последний день трансферного окна и не провел с командой предсезонный сбор.
Также он много ездил со сборной Украины. Ему нелегко адаптироваться.
Надеемся на улучшение. Он неплохо сыграл против «Сельты». Он может быть полезен», – заявил Бараха.
В текущем сезоне Яремчук провел 9 матчей в футболке «летучих мышей» в Ла Лиге, в которых отыграл 179 минут. Результативными действиями Роман пока не отличился.
2 декабря «Валенсия» в гостях уступила «Жироне».
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