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Испания
03 декабря 2023, 02:01 | Обновлено 03 декабря 2023, 02:15
141
0

Коуч Валенсии похвалил Яремчука и рассказал, почему украинцу тяжело в клубе

Рубен Бараха уверен, что Роман может быть полезным для команды

03 декабря 2023, 02:01 | Обновлено 03 декабря 2023, 02:15
141
0
Коуч Валенсии похвалил Яремчука и рассказал, почему украинцу тяжело в клубе
ФК Валенсия. Роман Яремчук

Главный тренер испанского клуба «Валенсия» Рубен Бараха рассказал, почему украинский форвард команды Роман Яремчук не показывает свой потенциал:

«Яремчук перешел в «Валенсию» в последний день трансферного окна и не провел с командой предсезонный сбор.

Также он много ездил со сборной Украины. Ему нелегко адаптироваться.

Надеемся на улучшение. Он неплохо сыграл против «Сельты». Он может быть полезен», – заявил Бараха.

В текущем сезоне Яремчук провел 9 матчей в футболке «летучих мышей» в Ла Лиге, в которых отыграл 179 минут. Результативными действиями Роман пока не отличился.

2 декабря «Валенсия» в гостях уступила «Жироне».

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Рубен Бараха Роман Яремчук Ла Лига чемпионат Испании по футболу Валенсия
Источник AS
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