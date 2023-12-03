Виктор СКРИПНИК: «Наш план на игру был терпеть»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над «Днепром-1» (2:1) в 16 туре УПЛ.

– Выиграть у такой команды, как «Днепр-1» в этом сезоне, очень сложно. Это хорошая, мощная команда. Понимали, что если будем играть в открытый футбол против такой команды, это будет самоубийством. Играли против мяча, а то, что моя команда умеет терпеть – это я знаю, что сегодня и было. А пропущенный гол нас больше успокоил, чем было бы постоянно 0:0… Так что играли, два гола забили, а потом уже действовали по счету. Второй тайм был невзрачным с нашей стороны, но победа есть победа. Конечно, мы довольны.

– За счет чего все же удалось сегодня одержать победу?

– Я уже сказал об этом. Если «Днепр-1» по игре выигрывает 3:1 у «Шахтера», то с таким соперником нельзя действовать в открытый футбол. А мы умеем терпеть и перекрывали все задумки, которые были у хороших полузащитников днепрян, таких как Пихаленок, Рубчинский, Бабенко. Гуцуляк – тот парень, который стучится в сборную. Наш план на игру был терпеть, а в атаке у нас всегда есть моменты. Сегодня нам повезло – два момента и два гола, или три момента и два гола. У нас была хорошая сегодня реализация.

– Вы с Юрием Максимовым вместе играли еще в «Вердере». Это была дополнительная личная для вас мотивация?

– Нет (улыбается). Если так считать, то с любым тренером, работающим у нас в Украине, будут принципиальные игры. Я со всеми хорошо знаком, с кем-то вместе играли, или друг против друга. Но повторюсь, мне очень нравится, как играет «Днепр-1», и те ребята, которые играют за команду, и команда полностью заслуживает той позиции, которая занимает в турнирной таблице. Ничего принципиального не было, а хотелось только того, чтобы «Ворскла» победила, что мы и пытались сделать.

– В этот раз команда пропустила только один гол. Удалось навести порядок в обороне?

– Если бы мы проиграли 0:1, я был бы недоволен, но мы победили 2:1, если я буду знать, что мы пропускаем, но побеждаем, то буду соглашаться с этими пропущенными мячами (улыбается). В действительности все создается из полумоментов, а мы знали, что днепрянам нельзя давать простора, ведь в их составе очень интеллектуальные игроки. Те же Гуцуляк и Филиппов могут сделать гол из ничего. Сегодня нам это удалось, – сказал Скрипник.