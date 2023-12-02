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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 23:38 |
227
0

ПЕРДУТА: «Приятно выигрывать у Шахтера и Днепра-1. Взяли реванш у днепрян»

Игрок «Ворсклы» прокомментировал победу над «Днепром-1» в матче 16-го тура УПЛ

02 декабря 2023, 23:38 |
227
0
ПЕРДУТА: «Приятно выигрывать у Шахтера и Днепра-1. Взяли реванш у днепрян»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

2 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения поединка игрок «Ворсклы» Игорь Пердута в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился эмоциями от противостояния:

– Главное, что пропущенный мяч в дебюте не выбил нас из колеи. Напротив – помог сплотиться, и еще до перерыва мы вышли вперед.

– Создается впечатление, что в текущем сезоне «Ворскли» комфортнее играть в гостях и с лидерами. Раньше было преодолено сопротивление «Шахтера», теперь вот – «Днепра-1». Или это случайность?

– Действительно, пока нас подводит игра в родных стенах, хотя в предыдущие сезоны домашние матчи были нашим «козырем». Значит, с одним из неиспользованных резервов определились.

Что касается поединков с «Шахтером» и «Днепром-1», то, конечно, приятно у них выигрывать. Тем более что у днепрян взяли реванш за поражение в первом круге. Считаю, что сегодня при равной игре мы лучше реализовали свои моменты. В нескольких эпизодах выручил наш вратарь Павел Исенко.

– «Ворскла» прервала трехматчевую победную серию днепрян. По-твоему мнению, они заслуженно находятся среди лидеров?

– У днепрян – сбалансированный состав, они стараются действовать интенсивно, с каждым поединком все увереннее на острие атаки действует Филиппов. Но сегодня полтавчане очень организованно сыграли у своих владений.

– Соответствует ли действительности информация, что тебе клубное руководство предложило пролонгировать контракт?

– Да, но конкретика в этом вопросе появится в конце декабря.

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Игорь Пердута Ворскла Полтава Днепр-1 Днепр-1 - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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