ПЕРДУТА: «Приятно выигрывать у Шахтера и Днепра-1. Взяли реванш у днепрян»

2 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения поединка игрок «Ворсклы» Игорь Пердута в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился эмоциями от противостояния:

– Главное, что пропущенный мяч в дебюте не выбил нас из колеи. Напротив – помог сплотиться, и еще до перерыва мы вышли вперед.

– Создается впечатление, что в текущем сезоне «Ворскли» комфортнее играть в гостях и с лидерами. Раньше было преодолено сопротивление «Шахтера», теперь вот – «Днепра-1». Или это случайность?



– Действительно, пока нас подводит игра в родных стенах, хотя в предыдущие сезоны домашние матчи были нашим «козырем». Значит, с одним из неиспользованных резервов определились.



Что касается поединков с «Шахтером» и «Днепром-1», то, конечно, приятно у них выигрывать. Тем более что у днепрян взяли реванш за поражение в первом круге. Считаю, что сегодня при равной игре мы лучше реализовали свои моменты. В нескольких эпизодах выручил наш вратарь Павел Исенко.

– «Ворскла» прервала трехматчевую победную серию днепрян. По-твоему мнению, они заслуженно находятся среди лидеров?



– У днепрян – сбалансированный состав, они стараются действовать интенсивно, с каждым поединком все увереннее на острие атаки действует Филиппов. Но сегодня полтавчане очень организованно сыграли у своих владений.

– Соответствует ли действительности информация, что тебе клубное руководство предложило пролонгировать контракт?



– Да, но конкретика в этом вопросе появится в конце декабря.