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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «У сборной Англии значительный прогресс за последние годы»
Чемпионат Европы
02 декабря 2023, 23:40 |
77
0

Гарет САУТГЕЙТ: «У сборной Англии значительный прогресс за последние годы»

Наставник английской сборной отреагировал на жеребьевку Евро-2024

02 декабря 2023, 23:40 |
77
0
Гарет САУТГЕЙТ: «У сборной Англии значительный прогресс за последние годы»
uefa.com. Гарет Саутгейт

2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Англии попала в группу C со Словенией, Сербией и Данией.

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Евро-2024.

«Со всеми нашими соперниками нужно быть осторожными. Посмотрите на Сербию и ее форварда Митровича ... Словения тоже мощная команда, именно с ними я провел свой первый матч в качестве тренера сборной и если бы тогда Джо Харт не совершил чудо сейв, то кто знает был бы я сейчас на своем месте.

Мы рады быть частью этого турнира и знаем, чего ожидаем от него. У сборной Англии значительный прогресс за последние годы и мы привыкаем к таким большим играм. Надеемся, что сможем дать нашим болельщикам еще больше блестящих вечеров, как это было в последние несколько турниров», – заявил Саутгейт.

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Источник УЕФА
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