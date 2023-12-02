ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА утвердил сумму призовых и систему их распределения на Евро

2 декабря в Гамбурге Исполнительный комитет УЕФА утвердил систему распределения призовых для команд, которые примут участие в финальном турнире Евро-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Призовой фонд Евро-2024



Сумма для распределения между командами-участниками составляет 331 млн евро. Призовые за участие – 9,25 млн евро, бонус за матч – 1 млн евро за победу и 500 тыс евро за ничью, квалификация в 1/8 финала – 1,5 млн евро, в четвертьфинал – 2,5 млн евро, в полуфинал – 4 млн евро, вице-чемпионы получат доплату в размере 5 млн евро, а чемпионы Европы-2024 – 8 млн евро. Максимальная сумма, которую может получить команда-чемпион, если она выиграет все три групповых матча, составляет 28,25 млн. евро.

Лига наций УЕФА-2024/2025



Была утверждена процедура жеребьевки и расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Жеребьевка состоится 8 февраля 2024 года в Париже, в Maison de la Mutualité.

Женские клубные соревнования УЕФА



Исполнительный комитет УЕФА одобрил новый формат Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, который состоит из этапа турнира с 18 командами с тремя домашними и тремя выездными матчами и последующими плей-офф, а также создание второго европейского турнира для женских клубов. Изменения вступают в силу с сезона-2025/2026.

Евро-2025 среди женщин

Было утверждено расписание турнира на восьми стадионах в Швейцарии, которые будут принимать матчи со 2-го по 27 июля 2025 года (Базель, Берн, Женева, Люцерн, Сьон, Санкт-Галлен, Тун и Цюрих). Матч-открытие и финал пройдут в Базеле.

Евро по футзалу среди женщин



После старта первого чемпионата мира по футзалу среди женщин 2025 года было решено отменить проведение чемпионата Европы в 2024-2025 годах и ввести четырехлетний цикл Евро с следующим финальным турниром 2027 года.

Кроме того, количество команд, участвующих в финальном турнире, будет увеличено с четырех до восьми.

Евро-2026 по футзалу



Латвия и Литва были назначены хозяевами финального турнира Евро-2026 по футзалу, матчи которого состоятся в Риге и Каунасе.

Следующее заседание Исполкома УЕФА состоится в преддверии очередного 48-го Конгресса УЕФА в Париже 7 февраля 2024 года.