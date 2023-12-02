Франция – фаворит Евро-2024 по версии GOAL. Португалия выше Англии

2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

По результатам жеребьевки, английский спортивный портал GOAL опубликовал список главных фаворитов на победу в турнире.

Лидером рейтинга фаворитов является сборная Франции, за ней следует Португалия и национальная команда Англии.

В пятерку также попали бельгийцы и испанцы. Аналитика GOAL также оценивают шансы на победу сборных Турции и Венгрии выше шансов Нидерландов и Италии.

Меньше шансов на итоговый триумф у сборной Албании. За ними разместились сербы и словенцы.

Рейтинг фаворитов ЕВРО-2024 выглядит следующим образом: