Франция – фаворит Евро-2024 по версии GOAL. Португалия выше Англии
Меньше всего шансов у Албании
2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
По результатам жеребьевки, английский спортивный портал GOAL опубликовал список главных фаворитов на победу в турнире.
Лидером рейтинга фаворитов является сборная Франции, за ней следует Португалия и национальная команда Англии.
В пятерку также попали бельгийцы и испанцы. Аналитика GOAL также оценивают шансы на победу сборных Турции и Венгрии выше шансов Нидерландов и Италии.
Меньше шансов на итоговый триумф у сборной Албании. За ними разместились сербы и словенцы.
Рейтинг фаворитов ЕВРО-2024 выглядит следующим образом:
- Франция
- Португалия
- Англия
- Бельгия
- Испания
- Турция
- Венгрия
- Нидерланды
- Румыния
- Австрия
- Италия
- Хорватия
- Дания
- Германия
- Словакия
- Шотландия
- Швейцария
- Чехия
- Сербия
- Словения
- Албания
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