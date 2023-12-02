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  4. Франция – фаворит Евро-2024 по версии GOAL. Португалия выше Англии
Чемпионат Европы
02 декабря 2023, 23:02 |
283
0

Франция – фаворит Евро-2024 по версии GOAL. Португалия выше Англии

Меньше всего шансов у Албании

02 декабря 2023, 23:02 |
283
0
Франция – фаворит Евро-2024 по версии GOAL. Португалия выше Англии
Goal.com

2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

По результатам жеребьевки, английский спортивный портал GOAL опубликовал список главных фаворитов на победу в турнире.

Лидером рейтинга фаворитов является сборная Франции, за ней следует Португалия и национальная команда Англии.

В пятерку также попали бельгийцы и испанцы. Аналитика GOAL также оценивают шансы на победу сборных Турции и Венгрии выше шансов Нидерландов и Италии.

Меньше шансов на итоговый триумф у сборной Албании. За ними разместились сербы и словенцы.

Рейтинг фаворитов ЕВРО-2024 выглядит следующим образом:

  1. Франция
  2. Португалия
  3. Англия
  4. Бельгия
  5. Испания
  6. Турция
  7. Венгрия
  8. Нидерланды
  9. Румыния
  10. Австрия
  11. Италия
  12. Хорватия
  13. Дания
  14. Германия
  15. Словакия
  16. Шотландия
  17. Швейцария
  18. Чехия
  19. Сербия
  20. Словения
  21. Албания
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Источник Goal.com
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