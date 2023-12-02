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  4. Все являются фаворитами. Наставник Албании прокомментировал жеребьевку Евро
Чемпионат Европы
02 декабря 2023, 22:45 |
532
0

Все являются фаворитами. Наставник Албании прокомментировал жеребьевку Евро

Силвиньо считает, что его подопечные смогут побороться с Испанией, Хорватией и Италией

02 декабря 2023, 22:45 |
532
0
Все являются фаворитами. Наставник Албании прокомментировал жеребьевку Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Силвиньо

2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Албании попала в «группу смерти». Албанцы сыграют вместе с Испанией, Италией и Хорватией в квартете В.

Наставник национальной команды Албании Силвиньо оценил результаты жеребьевки группового этапа Евро-2024:

«Это был прекрасный вечер. Замечательно быть здесь. Все мы преуспели. Люди должны помнить каждую игру, которую мы выиграли и где сыграли вничью, чтобы пройти сюда.

Сейчас ситуация немного меняется, и мы попали в сложную группу. Наши соперники привыкли играть в финалах чемпионатов Европы и мира. Мы говорим о сильных командах: Испания, Италия, Хорватия... Мы должны доказать свои возможности.

За 90 минут может произойти все что угодно. Когда мы говорим о трех матчах на чемпионате Европы, мы не можем говорить о фаворите. Все являются фаворитами.

Мы поедем играть в футбол, мы будем делать свою работу. Игроки рады выйти в финальную часть турнира. Это была мечта для всех нас», – заявил Силвиньо.

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Источник УЕФА
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