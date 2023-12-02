Сухой матч и важнейшая победа. Известна оценка Миколенко за матч АПЛ

В субботу, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Гости одержали победу со счетом 1:0. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко отыграл полный поединок. Статистический портал WhoScored высоко оценил выступление украинца в 7.1 балл.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Ноттингем Форест» Райан Йетс – 7.8 балла.

Оценки матча Ноттингем Форест – Эвертон от WhoScored