Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сухой матч и важнейшая победа. Известна оценка Миколенко за матч АПЛ
Англия
02 декабря 2023, 22:25 |
1840
0

Сухой матч и важнейшая победа. Известна оценка Миколенко за матч АПЛ

«Ириски» победили со счетом 1:0

02 декабря 2023, 22:25 |
1840
0
Сухой матч и важнейшая победа. Известна оценка Миколенко за матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Гости одержали победу со счетом 1:0. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко отыграл полный поединок. Статистический портал WhoScored высоко оценил выступление украинца в 7.1 балл.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Ноттингем Форест» Райан Йетс – 7.8 балла.

Оценки матча Ноттингем Форест – Эвертон от WhoScored

По теме:
Не было возможности проявить себя. Названа оценка Лунина за матч Реала
Эвертон с Миколенко минимально победил Ноттингем Форест
Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1. Как ассистировал и ошибся Зинченко. Видео
WhoScored Виталий Миколенко Эвертон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший игрок
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
Футбол | 02 декабря 2023, 17:42 1
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги

«Жирона» вырвала победу у «Валенсии» со счетом 2:1

Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Футбол | 02 декабря 2023, 21:42 4
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»

Мичел – о последнем матче против «Валенсии»

Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Футбол | 02.12.2023, 15:21
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Футбол | 02.12.2023, 09:00
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Что случилось? Матч Шахтера и Металлиста 1925 в чемпионате U-19 не сыграли
Футбол | 02.12.2023, 17:01
Что случилось? Матч Шахтера и Металлиста 1925 в чемпионате U-19 не сыграли
Что случилось? Матч Шахтера и Металлиста 1925 в чемпионате U-19 не сыграли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
01.12.2023, 22:23 4
Футбол
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
30.11.2023, 17:05 7
Футбол
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
02.12.2023, 13:13 1
Бокс
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
01.12.2023, 12:12 2
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 15
Футбол
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
02.12.2023, 02:42 4
Бокс
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
01.12.2023, 10:58 25
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
01.12.2023, 16:00 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем