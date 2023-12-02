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Испания
02 декабря 2023, 22:15 |
1817
2

Не было возможности проявить себя. Названа оценка Лунина за матч Реала

Королевский клуб обыграл «Гранаду» со счетом 2:0, Андрея отстоял на ноль

02 декабря 2023, 22:15 |
1817
2
Не было возможности проявить себя. Названа оценка Лунина за матч Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды и отстоял весь поединок на ноль. Правда стоит отметить, что игроки «Гранады» нанесли только 1 удар по воротам.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Андрея является худшим среди игроков «Реала», которые вышли в старте команды.

Лучшим игроком матча был признан Браим Диас (8.4), который отметился голом в этой игре.

Оценки WhoScored за матч Реал Мадрид – Гранада – 2:0

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Реал Мадрид Гранада Реал - Гранада WhoScored лучший игрок Андрей Лунин Браим Диас
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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anacreon
Краще хай буде нуль ударів і чистий матч в статистику, ніж 20 ударів, з яких 3 пропустить. І не важливо, якщо 17 відіб'є. Всі будуть концентруватися на тих трьох. Тому краще хай нудні нулики будуть. Бо як ми бачимо - в любій новині про гравця кажуть його статистику. І чим більше нулів - тим краще для воротаря.
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0
vazazh
Тому й поставили, бо все відомо про результат було заздалегідь. Піпець пану луніну - в клуб другого девізіону.
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-4
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