Не было возможности проявить себя. Названа оценка Лунина за матч Реала
Королевский клуб обыграл «Гранаду» со счетом 2:0, Андрея отстоял на ноль
2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды и отстоял весь поединок на ноль. Правда стоит отметить, что игроки «Гранады» нанесли только 1 удар по воротам.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Андрея является худшим среди игроков «Реала», которые вышли в старте команды.
Лучшим игроком матча был признан Браим Диас (8.4), который отметился голом в этой игре.
Оценки WhoScored за матч Реал Мадрид – Гранада – 2:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч «Нивы» – о прекращении существования клуба с Бузовой
«Вильярреал» снова обратил внимание на Андрея