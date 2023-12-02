Не было возможности проявить себя. Названа оценка Лунина за матч Реала

2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды и отстоял весь поединок на ноль. Правда стоит отметить, что игроки «Гранады» нанесли только 1 удар по воротам.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Андрея является худшим среди игроков «Реала», которые вышли в старте команды.

Лучшим игроком матча был признан Браим Диас (8.4), который отметился голом в этой игре.

Оценки WhoScored за матч Реал Мадрид – Гранада – 2:0