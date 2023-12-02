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02 декабря 2023, 21:20 |
325
0

Германия U-17 – Франция U-17 – 2:2 (пен. 4:3). Триллер в финале ЧМ. Видео

Смотрите видеообзор финального матча чемпионата мира среди команд U-17

02 декабря 2023, 21:20 |
325
0
Германия U-17 – Франция U-17 – 2:2 (пен. 4:3). Триллер в финале ЧМ. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу 2023 среди команд U-17, который проходит в индонезийском городе Суракарта.

Сборная Германии выиграла титул мундиаля, обыграв Францию. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, хотя до 85-й минуты немцы побеждали 2:1. Серию пенальти немцы выиграли со счетом 4:3.

Чемпионат мира по футболу 2023 U-17. Финал. 2 декабря

Германия U-17 – Франция U-17 – 2:2 [серия пенальти – 4:3]

Голы: Бруннер, 29, Дарвих, 51 – Буабр, 53, Амугу, 85

Удаление: Осаве, 69

Видео голов и обзор матча:

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Источник Sport.ua
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