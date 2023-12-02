Германия U-17 – Франция U-17 – 2:2 (пен. 4:3). Триллер в финале ЧМ. Видео
Смотрите видеообзор финального матча чемпионата мира среди команд U-17
2 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу 2023 среди команд U-17, который проходит в индонезийском городе Суракарта.
Сборная Германии выиграла титул мундиаля, обыграв Францию. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, хотя до 85-й минуты немцы побеждали 2:1. Серию пенальти немцы выиграли со счетом 4:3.
Чемпионат мира по футболу 2023 U-17. Финал. 2 декабря
Германия U-17 – Франция U-17 – 2:2 [серия пенальти – 4:3]
Голы: Бруннер, 29, Дарвих, 51 – Буабр, 53, Амугу, 85
Удаление: Осаве, 69
Видео голов и обзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец помог «Брентфорду» набрать три очка
В Гамбурге состоялась жеребьевка финального раунда ЧЕ-2024