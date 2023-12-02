Удаление, камбек и серия пенальти. Стал известен победитель ЧМ-2023 U-17

2 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу 2023 среди команд U-17, который проходит в индонезийском городе Суракарта.

Сборная Германии выиграла титул мундиаля, обыграв Францию. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, хотя до 85-й минуты немцы побеждали 2:1.

С 69-й минуты Германия играла в меньшинстве после того, как Виннерс Осаве получил вторую желтую карточку.

В послематчевой серии пенальти сильнее оказалась сборная Германии. Вратарь команды Константин Хайде отбил два удара французов, а также Ноа Сангюи не попал в ворота. Как итог – 4:3.

Чемпионат мира по футболу 2023 U-17. Финал. 2 декабря

Германия U-17 – Франция U-17 – 2:2 [серия пенальти – 4:3]

Голы: Бруннер, 29, Дарвих, 51 – Буабр, 53, Амугу, 85

Удаление: Осаве, 69