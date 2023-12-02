Удаление, камбек и серия пенальти. Стал известен победитель ЧМ-2023 U-17
Германия в серии пенальти вырвала победу у Франции
2 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу 2023 среди команд U-17, который проходит в индонезийском городе Суракарта.
Сборная Германии выиграла титул мундиаля, обыграв Францию. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, хотя до 85-й минуты немцы побеждали 2:1.
С 69-й минуты Германия играла в меньшинстве после того, как Виннерс Осаве получил вторую желтую карточку.
В послематчевой серии пенальти сильнее оказалась сборная Германии. Вратарь команды Константин Хайде отбил два удара французов, а также Ноа Сангюи не попал в ворота. Как итог – 4:3.
Чемпионат мира по футболу 2023 U-17. Финал. 2 декабря
Германия U-17 – Франция U-17 – 2:2 [серия пенальти – 4:3]
Голы: Бруннер, 29, Дарвих, 51 – Буабр, 53, Амугу, 85
Удаление: Осаве, 69
CHAMPIONS! 🏆@DFB_Junioren | #U17WC pic.twitter.com/IZeZUtmqOP— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 2, 2023
🇩🇪🏆 GERMANY ARE #U17WC CHAMPIONS!!!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 2, 2023
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