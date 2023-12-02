ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
Итальянцы сыграют в группе В вместе с испанцами, хорватами и албанцами
2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
Сборная Италии сыграет в группе В вместе с национальными командами Испании, Хорватии и Албании.
В объектив камер попали эмоции наставника «Скуадры Адзурри» Лучано Спаллетти после того, как его подопечные узнали соперников в групповом этапе ЧЕ.
Отметим, что Италия квалифицировалась на Евро после того, как обогнала Украину в квалификационном раунде Евро в группе С.
Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.
Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:
- Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
All set for EURO 2024! 🤩#EURO2024 pic.twitter.com/QXnMaOBeBZ— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023
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