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Чемпионат Европы
02 декабря 2023, 20:36 | Обновлено 02 декабря 2023, 21:09
6032
10

ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия

Итальянцы сыграют в группе В вместе с испанцами, хорватами и албанцами

02 декабря 2023, 20:36 | Обновлено 02 декабря 2023, 21:09
6032
10
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Италии сыграет в группе В вместе с национальными командами Испании, Хорватии и Албании.

В объектив камер попали эмоции наставника «Скуадры Адзурри» Лучано Спаллетти после того, как его подопечные узнали соперников в групповом этапе ЧЕ.

Отметим, что Италия квалифицировалась на Евро после того, как обогнала Украину в квалификационном раунде Евро в группе С.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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roman75zpr
И мы улыбнулись, попал в надёжные руки
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+13
AK.228
Готуйся - лисий підор😁
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+12
Tasha19
Карма вона така)))
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+6
kravets_2010
То він тішиться, що до Англійців не попав
Ответить
+2
Sergii Novykov
Краще б показали обличча делегації з Албанії )))
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Вася Пупкин
Як же я хотів щоб вони потрапили саме в цю групу!))
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-1
Vovan78
На цьому ЧЄ для італійців і закінчився!
Ответить
-1
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