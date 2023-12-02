2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Италии сыграет в группе В вместе с национальными командами Испании, Хорватии и Албании.

В объектив камер попали эмоции наставника «Скуадры Адзурри» Лучано Спаллетти после того, как его подопечные узнали соперников в групповом этапе ЧЕ.

Отметим, что Италия квалифицировалась на Евро после того, как обогнала Украину в квалификационном раунде Евро в группе С.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия