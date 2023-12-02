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Чемпионат Европы
02 декабря 2023, 20:01 |
1288
4

Стало известно, какие сборные сыграют в первом матче на Евро-2024

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля

02 декабря 2023, 20:01 |
1288
4
Стало известно, какие сборные сыграют в первом матче на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Хозяйка турнира Германия сыграет в группе А вместе со сборными Венгрии, Шотландии и Швейцарии.

В матче-открытия чемпионата Европы сойдутся национальные команды Германии и Шотландии. Встреча состоится в Мюнхене.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)
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Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
топ шанс зіграти з бельгійцями вперше в історії
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mrhami
четверьтфинал у нас в кармане...
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