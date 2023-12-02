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Англия
02 декабря 2023, 18:31 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:46
162
0

Коуч Сандерленда сообщил, что у Русина травма. Назван характер повреждения

Назарий пропускает второй матч подряд за «черных котов»

02 декабря 2023, 18:31 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:46
162
0
Коуч Сандерленда сообщил, что у Русина травма. Назван характер повреждения
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Главный тренер английского футбольного клуба «Сандерленд» Тони Моубрей заявил, что 25-летний украинский форвард Назарий Русин получил травму.

По его словам, у Назария зафиксировали повреждение приводящей мышцы.

Русин пропускает второй матч подряд за «черных котов». 29 ноября украинец не сыграл в матче 18-го тура Чемпионшипа против «Хаддерсфилда», а сегодня, 2 декабря, Назарий не попал в заявку команды на поединок 19-го тура против «Миллуола».

Ранее Тони Моубрей раскритиковал Русина из-за того, что он «он потерял несколько голевых возможностей».

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Тони Моубрей Назарий Русин травма Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Сандерленд
Источник si.com
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