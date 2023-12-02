Коуч Сандерленда сообщил, что у Русина травма. Назван характер повреждения

Главный тренер английского футбольного клуба «Сандерленд» Тони Моубрей заявил, что 25-летний украинский форвард Назарий Русин получил травму.

По его словам, у Назария зафиксировали повреждение приводящей мышцы.

Русин пропускает второй матч подряд за «черных котов». 29 ноября украинец не сыграл в матче 18-го тура Чемпионшипа против «Хаддерсфилда», а сегодня, 2 декабря, Назарий не попал в заявку команды на поединок 19-го тура против «Миллуола».

Ранее Тони Моубрей раскритиковал Русина из-за того, что он «он потерял несколько голевых возможностей».