Тренер Сандерленда раскритиковал Русина и не внес его в заявку на игру

Главный тренер английского «Сандерленда» Тони Моубрей рассказал, почему заменил украинского нападающего Назария Русина в перерыве матча с «Плимутом» (0:2):

«Я снял Русина, потому что чувствовал, что он потерял несколько голевых возможностей. Он несколько раз забегал в офсайд, поэтому я решил выпустить другого нападающего. Все наши форварды должны играть, иначе мы не узнаем, способны ли они забивать голы».

Интересно, что после этих слов главного тренера «черных котов» Назарий Русин даже не попал в заявку на следующий матч. В итоге «Сандерленд» уступил «Хаддерсфилду» (1:2).

У Назария Русина в этом сезоне 0 забитых мячей и 1 голевая передача в 9 матчах Чемпионшипа.