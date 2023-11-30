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  4. Тренер Сандерленда раскритиковал Русина и не внес его в заявку на игру
Англия
30 ноября 2023, 13:45 |
1532
2

Тренер Сандерленда раскритиковал Русина и не внес его в заявку на игру

Похоже, что у украинского нападающего могут быть проблемы

30 ноября 2023, 13:45 |
1532
2
Тренер Сандерленда раскритиковал Русина и не внес его в заявку на игру
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер английского «Сандерленда» Тони Моубрей рассказал, почему заменил украинского нападающего Назария Русина в перерыве матча с «Плимутом» (0:2):

«Я снял Русина, потому что чувствовал, что он потерял несколько голевых возможностей. Он несколько раз забегал в офсайд, поэтому я решил выпустить другого нападающего. Все наши форварды должны играть, иначе мы не узнаем, способны ли они забивать голы».

Интересно, что после этих слов главного тренера «черных котов» Назарий Русин даже не попал в заявку на следующий матч. В итоге «Сандерленд» уступил «Хаддерсфилду» (1:2).

У Назария Русина в этом сезоне 0 забитых мячей и 1 голевая передача в 9 матчах Чемпионшипа.

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Назарий Русин Сандерленд Тони Моубрей чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Источник si.com
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naverland
Совсем другая культура, надо привыкнуть и бороться за свое место.
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Kamon
Пора возвращаться в зарю 
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