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Черноморец
03.12.2023 15:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 18:11 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:12
138
0

Черноморец – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 декабря поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги

02 декабря 2023, 18:11 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:12
138
0
Черноморец – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

​В воскресенье, 3 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и ЛНЗ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Одесский «Черноморец» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 9-е место. В 14 матчах он набрал 19 очков. ЛНЗ идет на 10-й позиции. У него 17 очков после 15 встреч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – ЛНЗ.

Видеотрансляцию матча «Черноморец» – ЛНЗ можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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