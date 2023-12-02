​В воскресенье, 3 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и ЛНЗ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Одесский «Черноморец» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 9-е место. В 14 матчах он набрал 19 очков. ЛНЗ идет на 10-й позиции. У него 17 очков после 15 встреч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – ЛНЗ.

Видеотрансляцию матча «Черноморец» – ЛНЗ можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.