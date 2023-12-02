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Италия
02 декабря 2023, 18:35 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:46
647
0

Украинское дерби в Серии А с голом и пасом. Оценки Малиновского и Коваленко

«Дженоа» и «Эмполи» сыграли вничью со счетом 1:1

02 декабря 2023, 18:35 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:46
647
0
Украинское дерби в Серии А с голом и пасом. Оценки Малиновского и Коваленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский вышел на поле со старта и отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Сейду Фини. Полузащитник гостей Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле после первого тайма вместо Якопо Фаццини.

После завершения встречи статистический портал WhoScored был выставил оценки игрокам. Малиновский получил 7.1 баллов, Руслан отметился забитым голом.

Коваленко получил 6.7 баллов. Виктор отдал ассист.

Лучшим игроком матча стал Жуниор Мессиас (7.8).

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Эмполи – 1:1

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Жуниор Мессиас Руслан Малиновский Виктор Коваленко Дженоа Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу WhoScored лучший игрок
Источник Sport.ua
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