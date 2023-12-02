Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – ЛНЗ

В воскресенье, 3 декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Черноморец» и ЛНЗ. Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Дмитрий Каленов из Львова.

Черноморец – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч «Черноморец» – ЛНЗ в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – ЛНЗ.