Стала известна компенсация, за которую Де Дзерби может покинуть Брайтон

Английский «Брайтон» очень доволен работой своего нынешнего главного тренера Роберто Де Дзерби, который до этого тренировал в Украине «Шахтер».

Несмотря на то, что срок действия контракта итальянца с «чайками» истекает лишь летом 2026 года, уже в ближайшее время английский клуб нацелен обсудить со специалистом вопрос пролонгации сотрудничества.

В действующем трудовом соглашении Де Дзерби содержится пункт, по которому Роберто может покинуть «Брайтон», если англичанам будет выплачена компенсация в 10 миллионов фунтов.

В «Брайтоне», попутно с улучшением условий для Де Дзерби, хотели бы в новом договоре с итальянцем увеличить эту сумму.

В последнее время интерес к Де Дзерби приписывают испанскому «Реалу» и итальянскому «Наполи», в которых, вероятнее всего, летом 2024-го произойдет смена главных тренеров.