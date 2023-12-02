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  4. Стала известна компенсация, за которую Де Дзерби может покинуть Брайтон
Англия
02 декабря 2023, 17:39 |
2004
0

Стала известна компенсация, за которую Де Дзерби может покинуть Брайтон

«Чайки» очень довольны итальянцем и в ближайшее время хотят подписать с ним новый контракт

02 декабря 2023, 17:39 |
2004
0
Стала известна компенсация, за которую Де Дзерби может покинуть Брайтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Английский «Брайтон» очень доволен работой своего нынешнего главного тренера Роберто Де Дзерби, который до этого тренировал в Украине «Шахтер».

Несмотря на то, что срок действия контракта итальянца с «чайками» истекает лишь летом 2026 года, уже в ближайшее время английский клуб нацелен обсудить со специалистом вопрос пролонгации сотрудничества.

В действующем трудовом соглашении Де Дзерби содержится пункт, по которому Роберто может покинуть «Брайтон», если англичанам будет выплачена компенсация в 10 миллионов фунтов.

В «Брайтоне», попутно с улучшением условий для Де Дзерби, хотели бы в новом договоре с итальянцем увеличить эту сумму.

В последнее время интерес к Де Дзерби приписывают испанскому «Реалу» и итальянскому «Наполи», в которых, вероятнее всего, летом 2024-го произойдет смена главных тренеров.

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Источник 90min
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