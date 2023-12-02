2 декабря проходит матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи».

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На 67-й минуте встречи украинский футболист гостей Виктор Коваленко принял участие в результативной атаке своей команды, отдав результативную передачу на Маттео Канчелльери. Коваленко появился на поле на 46-й минуте.

Ранее счет в матче открыл полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский.

По состоянию на 75 минуту счет в матче 1:1.

ВИДЕО. Коваленко снова в игре! Украинец сделал первый ассист в этом сезоне