ВИДЕО. Коваленко снова в игре! Украинец сделал первый ассист в этом сезоне
Виктор ассистировал на Канчелльери
2 декабря проходит матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи».
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На 67-й минуте встречи украинский футболист гостей Виктор Коваленко принял участие в результативной атаке своей команды, отдав результативную передачу на Маттео Канчелльери. Коваленко появился на поле на 46-й минуте.
Ранее счет в матче открыл полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский.
По состоянию на 75 минуту счет в матче 1:1.
ВИДЕО. Коваленко снова в игре! Украинец сделал первый ассист в этом сезоне
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