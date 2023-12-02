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Италия
02 декабря 2023, 17:36 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:14
905
0

ВИДЕО. Коваленко снова в игре! Украинец сделал первый ассист в этом сезоне

Виктор ассистировал на Канчелльери

02 декабря 2023, 17:36 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:14
905
0
ВИДЕО. Коваленко снова в игре! Украинец сделал первый ассист в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря проходит матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 67-й минуте встречи украинский футболист гостей Виктор Коваленко принял участие в результативной атаке своей команды, отдав результативную передачу на Маттео Канчелльери. Коваленко появился на поле на 46-й минуте.

Ранее счет в матче открыл полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский.

По состоянию на 75 минуту счет в матче 1:1.

ВИДЕО. Коваленко снова в игре! Украинец сделал первый ассист в этом сезоне

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Виктор Коваленко Руслан Малиновский Дженоа Эмполи Серия A видео чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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