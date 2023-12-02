У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
«Жирона» вырвала победу у «Валенсии» со счетом 2:1
2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу жиронцев.
Украинские футболисты хозяев Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды и отыграли весь поединок. Форвард гостей Роман Яремчук начал встречу на скамейке запасных и появился на поле только на 84-й минуте вместо Уго Дуро.
После завершения матча статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Довбик получил 6.4 балла, Цыганков – 6.5, а Яремчук – 5.9.
Лучшим игроком поединка был признан автор дубля Кристиан Стуани (8.2).
Оценки WhoScored за матч Жирона – Валенсия – 2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На должность главного тренера будет приглашен Олег Кононов
«Чайки» очень довольны итальянцем и в ближайшее время хотят подписать с ним новый контракт