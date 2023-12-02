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Испания
02 декабря 2023, 17:42 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:12
6913
1

У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги

«Жирона» вырвала победу у «Валенсии» со счетом 2:1

02 декабря 2023, 17:42 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:12
6913
1
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу жиронцев.

Украинские футболисты хозяев Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды и отыграли весь поединок. Форвард гостей Роман Яремчук начал встречу на скамейке запасных и появился на поле только на 84-й минуте вместо Уго Дуро.

После завершения матча статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Довбик получил 6.4 балла, Цыганков – 6.5, а Яремчук – 5.9.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля Кристиан Стуани (8.2).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Валенсия – 2:1

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Виктор Цыганков Артем Довбик Роман Яремчук WhoScored Ла Лига чемпионат Испании по футболу лучший игрок Кристиан Стуани Жирона Валенсия
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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zhyr
Та ну. Довбик і Циганков майже однаково? В Довбика явно гра не піщла, а Циганков добре грав.
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