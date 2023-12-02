У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги

2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу жиронцев.

Украинские футболисты хозяев Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды и отыграли весь поединок. Форвард гостей Роман Яремчук начал встречу на скамейке запасных и появился на поле только на 84-й минуте вместо Уго Дуро.

После завершения матча статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Довбик получил 6.4 балла, Цыганков – 6.5, а Яремчук – 5.9.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля Кристиан Стуани (8.2).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Валенсия – 2:1