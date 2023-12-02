Игрок Полесья, который играл за Азербайджан, хочет выступать за Украину

22-летний полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев, который имеет как и азербайджанское, так и украинское гражданство, заявил, что хотел бы выступать за сборную Украины:

Я мечтал играть за Азербайджан, потому что мой отец очень этого хотел. Когда меня приглашал Руслан Петрович (в молодежную сборную Украины – прим.), я уже был заигран.

Было бы неправильно перепрыгивать из одной сборной в другую. Приглашение в национальную сборную Украины может быть раз в тысячу лет. Отказываться точно не стану. Я здесь вырос и стал тем, кем я являюсь сейчас», – заявил Мустафаев.

Эмиль Мустафаев провел 3 игры за молодежную сборную Азербайджана.

В текущем сезоне УПЛ Эмиль забил 1 гол. Летом 2023 году Мустафаев присоединился к «Полесью».