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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 16:10 |
1125
0

Игрок Полесья, который играл за Азербайджан, хочет выступать за Украину

Эмиль Мустафаев провел 3 игры за молодежную команду другой страны

02 декабря 2023, 16:10 |
1125
0
Игрок Полесья, который играл за Азербайджан, хочет выступать за Украину
УПЛ. Эмиль Мустафаев

22-летний полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев, который имеет как и азербайджанское, так и украинское гражданство, заявил, что хотел бы выступать за сборную Украины:

Я мечтал играть за Азербайджан, потому что мой отец очень этого хотел. Когда меня приглашал Руслан Петрович (в молодежную сборную Украины – прим.), я уже был заигран.

Было бы неправильно перепрыгивать из одной сборной в другую. Приглашение в национальную сборную Украины может быть раз в тысячу лет. Отказываться точно не стану. Я здесь вырос и стал тем, кем я являюсь сейчас», – заявил Мустафаев.

Эмиль Мустафаев провел 3 игры за молодежную сборную Азербайджана.

В текущем сезоне УПЛ Эмиль забил 1 гол. Летом 2023 году Мустафаев присоединился к «Полесью».

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Эмиль Мустафаев сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу U-21 Полесье Житомир
Источник Украинский футбол
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