Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко – лучший левый фулбэк среди команд топ-5 лиг Европы в ноябре
Англия
02 декабря 2023, 15:40 |
439
0

Зинченко – лучший левый фулбэк среди команд топ-5 лиг Европы в ноябре

Александр получил признание от статистического портала WhoScored

02 декабря 2023, 15:40 |
439
0
Зинченко – лучший левый фулбэк среди команд топ-5 лиг Европы в ноябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

26-летний украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко попал в символическую сборную топ-5 лиг Европы в ноябре по версии статистического портала WhoScored.

Александр стал лучшим левым защитником по результатам прошедшего месяца.

Средняя оценка Зинченко за матчи в ноябре составила 7.7 баллов. Отметим, что это худший показатель среди остальных 10 футболистов, которые попали в символическую сборную.

Также Александр был включен WhoScored в команду месяца АПЛ.

Символическая сборная топ-5 лиг Европы в ноябре

По теме:
ВИДЕО. Шикарная комбинация Арсенала. Зинченко оформил топ-ассист на Эдегора
Арсенал – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Зинченко заявлен в стартовом составе на матч с Вулверхэмптоном
символическая сборная WhoScored Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник WhoScored
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
Биатлон | 02 декабря 2023, 14:52 3
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?

Единственной представительницей Украины будет Анастасия Меркушина

Ключевым игроком Жироны заинтересовались Бавария и Барселона
Футбол | 01 декабря 2023, 21:31 4
Ключевым игроком Жироны заинтересовались Бавария и Барселона
Ключевым игроком Жироны заинтересовались Бавария и Барселона

Арнау Мартинес может пойти на повышение

ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
Футбол | 02.12.2023, 16:01
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Бокс | 02.12.2023, 02:42
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Футбол | 02.12.2023, 09:00
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
30.11.2023, 18:16 2
Футбол
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
01.12.2023, 19:03 55
Футбол
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
30.11.2023, 18:47 8
Футзал
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
01.12.2023, 12:12 2
Футбол
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
30.11.2023, 17:05 7
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 15
Футбол
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
01.12.2023, 13:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем