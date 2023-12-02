Зинченко – лучший левый фулбэк среди команд топ-5 лиг Европы в ноябре

26-летний украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко попал в символическую сборную топ-5 лиг Европы в ноябре по версии статистического портала WhoScored.

Александр стал лучшим левым защитником по результатам прошедшего месяца.

Средняя оценка Зинченко за матчи в ноябре составила 7.7 баллов. Отметим, что это худший показатель среди остальных 10 футболистов, которые попали в символическую сборную.

Также Александр был включен WhoScored в команду месяца АПЛ.

Символическая сборная топ-5 лиг Европы в ноябре