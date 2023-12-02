Зинченко – лучший левый фулбэк среди команд топ-5 лиг Европы в ноябре
Александр получил признание от статистического портала WhoScored
26-летний украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко попал в символическую сборную топ-5 лиг Европы в ноябре по версии статистического портала WhoScored.
Александр стал лучшим левым защитником по результатам прошедшего месяца.
Средняя оценка Зинченко за матчи в ноябре составила 7.7 баллов. Отметим, что это худший показатель среди остальных 10 футболистов, которые попали в символическую сборную.
Также Александр был включен WhoScored в команду месяца АПЛ.
Символическая сборная топ-5 лиг Европы в ноябре
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