Шикарный ноябрь. Украинский футболист попал в команду месяца АПЛ

26-летний защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко получил признание от авторитетного статистического портала WhoScored.

Украинец попал в символическую сборную Английской премьер-лиги по итогам ноября. Выступление украинца в этом месяце было оценено в 7.67 балла. Самый высокий балл в команде ноября получил лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд – 8.57.

Александр Зинченко отыграл три матча АПЛ в ноябре, из которых в двух признавался лучшим игроком. Украинец также забил один гол.

Ранее забитый мяч Зинченко в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги против «Бернли» (3:0) был номинирован на звание лучшего гола чемпионата в ноябре.