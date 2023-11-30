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  4. Шикарный ноябрь. Украинский футболист попал в команду месяца АПЛ
Англия
30 ноября 2023, 20:38 |
755
1

Шикарный ноябрь. Украинский футболист попал в команду месяца АПЛ

Зинченко получил признание от WhoScored

30 ноября 2023, 20:38 |
755
1
Шикарный ноябрь. Украинский футболист попал в команду месяца АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

26-летний защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко получил признание от авторитетного статистического портала WhoScored.

Украинец попал в символическую сборную Английской премьер-лиги по итогам ноября. Выступление украинца в этом месяце было оценено в 7.67 балла. Самый высокий балл в команде ноября получил лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд – 8.57.

Александр Зинченко отыграл три матча АПЛ в ноябре, из которых в двух признавался лучшим игроком. Украинец также забил один гол.

Ранее забитый мяч Зинченко в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги против «Бернли» (3:0) был номинирован на звание лучшего гола чемпионата в ноябре.

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WhoScored Арсенал Лондон Александр Зинченко лучший игрок Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
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CheMP
игрок Уфы прогрессирует прям на глазах! 
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