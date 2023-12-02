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  4. Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Испания
02 декабря 2023, 15:21 |
1602
2

Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину

«Вильярреал» снова обратил внимание на Андрея

02 декабря 2023, 15:21 |
1602
2
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» готовит предложение мадридскому «Реалу» по украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Об этом сообщает Okdiario По информации источника, «желтая субмарина» хочет подписать Лунина уже в зимнее трансферное окно. Интерес к Андрею у «Вильярреала» был еще в конце прошлого сезона.

Лунин в нынешнем сезоне провел 6 матчей за «Реал» (4 – в Ла Лиге, 2 – в Лиге чемпионов), в которых пропустил 4 гола и дважды отстоял «на ноль». Контракт украинца заканчивается летом 2024 года.

Сегодня, 2 декабря, Андрей снова выйдет в стартовом составе «сливочных» на поединок против «Гранады» несмотря на то, что врачи уже дали зеленый свет Кепе Аррисабалаге, который восстанавливался после травмы.

Отметим, что «Вильярреал» выиграл Лигу Европы в сезоне 2020/21. В текущей кампании Ла Лиги команда идет на 12-м месте с 15 очками.

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Вильярреал Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги Кепа Аррисабалага Лига Европы
Источник OK Diario
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Burevestnik
"готує пропозицію"  -  це татотаке. 
 ніби про Луніна "цікавились" не один вже клуб, а толку...
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