Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» готовит предложение мадридскому «Реалу» по украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Об этом сообщает Okdiario По информации источника, «желтая субмарина» хочет подписать Лунина уже в зимнее трансферное окно. Интерес к Андрею у «Вильярреала» был еще в конце прошлого сезона.

Лунин в нынешнем сезоне провел 6 матчей за «Реал» (4 – в Ла Лиге, 2 – в Лиге чемпионов), в которых пропустил 4 гола и дважды отстоял «на ноль». Контракт украинца заканчивается летом 2024 года.

Сегодня, 2 декабря, Андрей снова выйдет в стартовом составе «сливочных» на поединок против «Гранады» несмотря на то, что врачи уже дали зеленый свет Кепе Аррисабалаге, который восстанавливался после травмы.

Отметим, что «Вильярреал» выиграл Лигу Европы в сезоне 2020/21. В текущей кампании Ла Лиги команда идет на 12-м месте с 15 очками.