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  4. Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
Испания
01 декабря 2023, 13:59 |
2652
0

Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой

Аррисабалага будет готовиться к встрече с «Бетисом» через неделю, а пока сыграет Лунин

01 декабря 2023, 13:59 |
2652
0
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед матчем 15 тура чемпионата Испании против «Гранады» рассказал, кто выйдет в стартовом составе на позиции вратаря.

«Кепа готов сыграть завтра. Я поговорю с ним позже, но он получил зеленый свет от врачей. Завтра сыграет Лунин, а Кепа будет готов к «Бетису», – сказал Анчелотти.

Отметим, что матча «Реал» – «Гранада» начнется в субботу в 19:30 по киевскому времени.

Встреча следующего тура Ла Лиги «Бетис» – «Реал» запланирована на 9 декабря, начало в 17:15 по Киеву.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Гранада
Источник Twitter
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