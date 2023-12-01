Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
Аррисабалага будет готовиться к встрече с «Бетисом» через неделю, а пока сыграет Лунин
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед матчем 15 тура чемпионата Испании против «Гранады» рассказал, кто выйдет в стартовом составе на позиции вратаря.
«Кепа готов сыграть завтра. Я поговорю с ним позже, но он получил зеленый свет от врачей. Завтра сыграет Лунин, а Кепа будет готов к «Бетису», – сказал Анчелотти.
Отметим, что матча «Реал» – «Гранада» начнется в субботу в 19:30 по киевскому времени.
Встреча следующего тура Ла Лиги «Бетис» – «Реал» запланирована на 9 декабря, начало в 17:15 по Киеву.
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