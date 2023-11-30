Испания30 ноября 2023, 16:10 |
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Снова лавка запасных для Лунина? Кепа вернулся к полноценным тренировкам
Тренер обещал ставить испанца
30 ноября 2023, 16:10 |
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Вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага вчера не попал в заявку на матч Лиги чемпионов, однако в четверг игрок вернулся к полноценным тренировкам и готов сыграть в новом туре Ла Лиги.
Судя по заявлениям тренера Карло Анчелотти, испанский кипер вернется в основной состав, а вот украинцу Андрею Лунин придется снова быть в резерве.
Лунин в сезоне успел провести шесть матчей.
В списке травмированных остаются Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга.
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