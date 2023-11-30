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  4. Снова лавка запасных для Лунина? Кепа вернулся к полноценным тренировкам
Испания
30 ноября 2023, 16:10 |
684
0

Снова лавка запасных для Лунина? Кепа вернулся к полноценным тренировкам

Тренер обещал ставить испанца

30 ноября 2023, 16:10 |
684
0
Снова лавка запасных для Лунина? Кепа вернулся к полноценным тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага вчера не попал в заявку на матч Лиги чемпионов, однако в четверг игрок вернулся к полноценным тренировкам и готов сыграть в новом туре Ла Лиги.

Судя по заявлениям тренера Карло Анчелотти, испанский кипер вернется в основной состав, а вот украинцу Андрею Лунин придется снова быть в резерве.

Лунин в сезоне успел провести шесть матчей.

В списке травмированных остаются Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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