Снова лавка запасных для Лунина? Кепа вернулся к полноценным тренировкам

Вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага вчера не попал в заявку на матч Лиги чемпионов, однако в четверг игрок вернулся к полноценным тренировкам и готов сыграть в новом туре Ла Лиги.

Судя по заявлениям тренера Карло Анчелотти, испанский кипер вернется в основной состав, а вот украинцу Андрею Лунин придется снова быть в резерве.

Лунин в сезоне успел провести шесть матчей.

В списке травмированных остаются Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга.