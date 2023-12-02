«Мечта каждого футболиста». Слюбик выбрал между Серией А и Бундеслигой

1 декабря появилась информация о том, что 19-летним украинским защитником львовского «Руха» Богданом Слюбиком интересуются два клуба Бундеслиги и 1 команда из Серии А.

Речь идет про «Вольфсбург», «Унион Берлин» и «Лацио». В комментарии Legioners.ua Слюбик рассказал, куда бы он хотел перейти:

«Конечно, хотелось бы попасть в Европу – это мечта каждого футболиста.

Серия А или Бундеслига? Серия А. Чтобы быть поближе к маме. Это моя мечта», – заявил Богдан.

В этом сезоне УПЛ Богдан Слюбик сыграл 15 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.