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  4. «Мечта каждого футболиста». Слюбик выбрал между Серией А и Бундеслигой
Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 14:15 |
1433
4

«Мечта каждого футболиста». Слюбик выбрал между Серией А и Бундеслигой

Защитником «Руха» интересуются «Вольфсбург», «Унион Берлин» и «Лацио»

02 декабря 2023, 14:15 |
1433
4
«Мечта каждого футболиста». Слюбик выбрал между Серией А и Бундеслигой
ФК Рух Львов. Богдан Слюбик

1 декабря появилась информация о том, что 19-летним украинским защитником львовского «Руха» Богданом Слюбиком интересуются два клуба Бундеслиги и 1 команда из Серии А.

Речь идет про «Вольфсбург», «Унион Берлин» и «Лацио». В комментарии Legioners.ua Слюбик рассказал, куда бы он хотел перейти:

«Конечно, хотелось бы попасть в Европу – это мечта каждого футболиста.

Серия А или Бундеслига? Серия А. Чтобы быть поближе к маме. Это моя мечта», – заявил Богдан.

В этом сезоне УПЛ Богдан Слюбик сыграл 15 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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Богдан Слюбик Рух Львов Вольфсбург Унион Берлин Лацио трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Бундеслиги трансферы
Источник Legioners.ua
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Gargantua
Сегодня Родина там, где задница в тепле, и ты лучше меня это знаешь (с)
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+2
Умник
"Там тепло, там живет моя мама"
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+1
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contr
Головне щоб не розмріявся !
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