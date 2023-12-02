Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В Динамо выбрали лучший гол ноября
Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 12:40 | Обновлено 02 декабря 2023, 12:56
405
1

ВИДЕО. В Динамо выбрали лучший гол ноября

Самым красивым признали результативный удар Кабаева в ворота «Руха»

02 декабря 2023, 12:40 | Обновлено 02 декабря 2023, 12:56
405
1
ВИДЕО. В Динамо выбрали лучший гол ноября
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Официальный сайт «Динамо» назвал гол Владислава Кабаева в ворота львовского «Руха» лучшим в ноябре месяце.

Полузащитник нанес результативный удар в конце первого тайма, сделав счет 2:0. Владислав вошел в штрафную площадку с правого фланга и направил мяч точно в дальний верхний угол.

В голосовании, проводившемся в официальных соцсетях киевлян, этот гол набрал 37% голосов и опередил своих «конкурентов».

Отметим, что на данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка после12 сыгранных матчей. В воскресенье, 3 декабря, «бело-синие» сыграют в Минае в рамках 16-го тура УПЛ против одноименного клуба.

По теме:
ВИДЕО. Форвард Динамо забил победный мяч в чемпионате Колумбии
Начало матча Колос – Оболонь перенесено из-за воздушной тревоги
Александр СВАТОК: «Погодный фактор сильно влияет на нас»
Владислав Кабаев Динамо Киев лучший гол Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Рух
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
Футбол | 02 декабря 2023, 07:20 0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря

Важные события во всех видах спорта

Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Футбол | 01 декабря 2023, 19:03 54
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса

Команде Юрия Калитвинцева этот результат может дорого обойтись в борьбе за первую строчку

Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
Футбол | 01.12.2023, 17:13
Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
Футбол | 01.12.2023, 13:59
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
Источник: полузащитник Шахтера не хочет возвращаться в Украину
Футбол | 02.12.2023, 12:34
Источник: полузащитник Шахтера не хочет возвращаться в Украину
Источник: полузащитник Шахтера не хочет возвращаться в Украину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Не интересно! Хочу знать кого выбрали лучшими в ноябре в Днепре и Кривбассе!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
30.11.2023, 18:16 2
Футбол
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
30.11.2023, 18:47 8
Футзал
Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом из СМИ
Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом из СМИ
30.11.2023, 10:28 12
Футбол
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
30.11.2023, 15:23 6
Футбол
Кузен Фьюри – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Правила есть правила»
Кузен Фьюри – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Правила есть правила»
30.11.2023, 08:05 1
Бокс
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
01.12.2023, 22:23 4
Футбол
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
01.12.2023, 10:58 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем