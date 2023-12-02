ВИДЕО. В Динамо выбрали лучший гол ноября

Официальный сайт «Динамо» назвал гол Владислава Кабаева в ворота львовского «Руха» лучшим в ноябре месяце.

Полузащитник нанес результативный удар в конце первого тайма, сделав счет 2:0. Владислав вошел в штрафную площадку с правого фланга и направил мяч точно в дальний верхний угол.

В голосовании, проводившемся в официальных соцсетях киевлян, этот гол набрал 37% голосов и опередил своих «конкурентов».

Отметим, что на данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка после12 сыгранных матчей. В воскресенье, 3 декабря, «бело-синие» сыграют в Минае в рамках 16-го тура УПЛ против одноименного клуба.