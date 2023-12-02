Александр СВАТОК: «Погодный фактор сильно влияет на нас»

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток поделился ожиданиями от матча 16-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы».

– Саша, «Ворскла» в этом сезоне не очень стабильна, хотя в последнее время команде удалось найти себя и набрать очки. Чем опасен этот соперник?

– У них есть свой рисунок игры, это сильная команда с качественными игроками. Поэтому нам нужно очень добросовестно сыграть и приложить немало усилий, чтобы получить положительный результат.

– Ко всем этим факторам добавляется еще и погодный: где-то лежит снег, где-то газон становится тяжелее. Насколько это влияет на ваши действия на поле?

– Сильно влияет, чего скрывать. Но это не первый год мы играем в таких условиях. Должны быть готовы к этому и постараться допускать меньшее количество ошибок.

– Ваша команда сейчас идет первой в турнирной таблице. Вам психологически комфортно или все же чувствуете давление, связанное с тем, что преследователи достаточно близко, а у некоторых еще и матчи в запасе?

– Не могу говорить от имени всей команды, но как мне кажется, мы движемся от игры к игре, в турнирную таблицу особо не заглядываем. Все мысли о ближайшем сопернике. Сейчас – «Ворскла», дальше будет «Полесье». Вот так и шагаем, от игры к игре.

– В матче против «Черноморца» повреждение получил Саша Филиппов. Он сейчас в общей группе или все сложнее?

– Я думаю, завтра увидим.

– С одесситами получилась насыщенная игра, много голов. Насколько физически было тяжело отойти после нее?

– Ну, мы уже пришли в себя. Конечно, непростые погодные условия, было нелегко, но никому не интересно, отошли мы или нет. Завтра очередная игра и все будет решаться на футбольном поле.

Поединок «Днепр-1» – «Ворскла» состоится 2 декабря в 17:00 по киевскому времени.