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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 08:36 |
435
0

Директор Оболони: «Будем реагировать и защищать нашего тренера»

История с высказываниями Валерия Иващенко набирает оборотов

02 декабря 2023, 08:36 |
435
0
Директор Оболони: «Будем реагировать и защищать нашего тренера»
ФК Оболонь. Александр Резниченко

После того, как в Комитете этики УАФ начали производство по поводу слов главного тренера «Оболони» Валерия Иващенко о женщинах-арбитрах, руководство «пивоваров» также отреагировало на данный инцидент.

В частности, ситуацию прокомментировал директор столичного клуба Александр Резниченко.

«На данный момент официальной информации в клубе никакой нет об открытии производства. Если она будет, попрошу юристов заняться этим вопросом. Если будет официальное письмо, то будем на это реагировать и защищать нашего тренера. Если будет официальная информация, значит, юристы будут изучать эти вопросы, а клуб будет принимать соответствующие решения», – приводит слова функционера Tribuna.com.

Отметим, что свой ближайший матч «Оболонь» проведет 2 декабря, когда в рамках 16-го тура УПЛ сыграет на выезде с «Колосом».

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Валерий Иващенко Оболонь Киев Александр Резниченко Комитет этики и честной игры УАФ
Источник Трибуна
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