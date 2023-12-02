Директор Оболони: «Будем реагировать и защищать нашего тренера»
История с высказываниями Валерия Иващенко набирает оборотов
После того, как в Комитете этики УАФ начали производство по поводу слов главного тренера «Оболони» Валерия Иващенко о женщинах-арбитрах, руководство «пивоваров» также отреагировало на данный инцидент.
В частности, ситуацию прокомментировал директор столичного клуба Александр Резниченко.
«На данный момент официальной информации в клубе никакой нет об открытии производства. Если она будет, попрошу юристов заняться этим вопросом. Если будет официальное письмо, то будем на это реагировать и защищать нашего тренера. Если будет официальная информация, значит, юристы будут изучать эти вопросы, а клуб будет принимать соответствующие решения», – приводит слова функционера Tribuna.com.
Отметим, что свой ближайший матч «Оболонь» проведет 2 декабря, когда в рамках 16-го тура УПЛ сыграет на выезде с «Колосом».
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