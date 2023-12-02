Коэффициент на чемпионство Байера в Бундеслиге обрушился в 13 раз со старта

Коэффициент на титул «Байера» в Бундеслиге 2023/24 составляет 4.00.

Котировки на чемпионство леверкузенской команды обрушились в 12.75 раза со старта сезона. Сейчас на титул команды можно поставить с коэффициентом 4.00, а перед 1-м туром чемпионата Германии букмекеры расценивали шансы на успех подопечных Хаби Алонсо в 51.00.

Перед стартом 13-го тура «Байер» возглавляет таблицу чемпионата с 34 очками. У ближайшего преследователя «Баварии» на 2 пункта меньше.

Несмотря на лидерство «фармацевтов», фаворитом на титул Бундеслиги является «Бавария».

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Бундеслиге 2023/24 после 12 туров

Бавария – 1.25 Байер – 4.00 РБ Лейпциг – 51.00 Боруссия Дортмунд – 101.00 Штутгарт – 201.00

«Байер» выиграл 18 из 19 матчей в Бундеслиге, Лиге Европы и Кубке Германии. Единственная потеря очков – на «Альянц Арене» против «Баварии» (2:2).

В Лиге Европы Хаби Алонсо и компания занимают первую строчку с 15 очками из 15 в группе H. Титул – 10,00

В Кубке Германии «Байер» дошел до 1/8 финала, где сыграет против «Падерборна» дома. Бавария уже вылетела, поэтому «Байер» — первый фаворит на трофей с коэффициентом 3,2.

Свой последний титул Байер брал ровно 30 лет назад – Кубок в 1993 году, а Бундеслигу «Неверкузен» еще ни разу не выигрывал.

Фавориты на титул Бундеслиги 2023/24

Таблица чемпионата Германии 2023/24