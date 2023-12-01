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  4. Байер ставит рекорды. Команда Хаби Алонсо выиграла 14 матчей подряд
Германия
01 декабря 2023, 09:28 |
610
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Байер ставит рекорды. Команда Хаби Алонсо выиграла 14 матчей подряд

Кто их остановит?

01 декабря 2023, 09:28 |
610
0
Байер ставит рекорды. Команда Хаби Алонсо выиграла 14 матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

«Байер» в матче группового этапа Лиги Европы обыграл «Хаккен» со счетом 2:0 и продлил победную серию до 14 матчей. А в еврокубках команда повторила клубный рекорд, выиграв 5 кряду встреч.

Во всех турнирах у команды 18 побед, но уже в новом туре чемпионата Германии лидера Бундеслиги ждет испытание «Боруссией» Дортмунд.

Единственной командой, которая на этот момент отобрала у «Байера» очки, является «Бавария». Соперники в сентябре сыграли со счетом 2:2.

Такие результаты леверкузенцев привлекли внимание к тренеру Хаби Алонсо. Испанские СМИ уверены, что именно этот специалист возглавит «Реал», если Карло Анчелотти уйдет после нынешнего сезона.

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Байер чемпионат Германии по футболу Лига Европы
Источник Squawka
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