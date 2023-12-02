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  4. Игрок Легии предстанет перед судом в Нидерландах после скандальной игры ЛК
Польша
02 декабря 2023, 05:34 |
503
0

Игрок Легии предстанет перед судом в Нидерландах после скандальной игры ЛК

Радована Панкова обвиняют в попытке нападения на работника АЗ Алкмаара

02 декабря 2023, 05:34 |
503
0
Игрок Легии предстанет перед судом в Нидерландах после скандальной игры ЛК
Twitter

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций в группе Е между клубами АЗ Алкмаар (Нидерланды) и «Легия» Варшава (Польша). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После завершения поединка произошел большой скандал с дракой, игроки был подвержены атаке полиции и фанов, а тренера по физической подготовке польского клуба избили.

Также сообщалось, что двух футболистов «Легии» Жозуэ и Радована Панкова задержала нидерландская полиция.

30 ноября стало известно о том, что Панков предстанет перед нидерландским судом.

Местная прокуратура обвиняет игрока в попытке нападения на работника АЗ Алкмаара. Радована ждут в Алкмааре 11 января.

Отметим, что по Жозуэ прокуратора еще не вынесла никаких решений.

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Польша полиция Нидерланды АЗ Алкмаар арест скандал Легия Варшава Лига конференций
Источник TNT Sports
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