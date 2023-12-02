Игрок Легии предстанет перед судом в Нидерландах после скандальной игры ЛК
Радована Панкова обвиняют в попытке нападения на работника АЗ Алкмаара
5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций в группе Е между клубами АЗ Алкмаар (Нидерланды) и «Легия» Варшава (Польша). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
После завершения поединка произошел большой скандал с дракой, игроки был подвержены атаке полиции и фанов, а тренера по физической подготовке польского клуба избили.
Также сообщалось, что двух футболистов «Легии» Жозуэ и Радована Панкова задержала нидерландская полиция.
30 ноября стало известно о том, что Панков предстанет перед нидерландским судом.
Местная прокуратура обвиняет игрока в попытке нападения на работника АЗ Алкмаара. Радована ждут в Алкмааре 11 января.
Отметим, что по Жозуэ прокуратора еще не вынесла никаких решений.
🔥 Radowan Pankow stanie przed holenderskim sądem‼️— Ekstraklasowe Przemyślenia (@EPrzemyslenia) November 29, 2023
🚨 Zawodnik @LegiaWarszawa został oskarżony przez prokuraturę o próbę poważnej napaści na personel @AZAlkmaar . Jak wtedy donosiły media, ucierpieć miał jeden z ochroniarzy, który doznał złamań. Serbski obrońca musi stawić się… pic.twitter.com/fCl6mDfkQ7
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