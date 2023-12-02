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Саудовская Аравия
02 декабря 2023, 05:14 |
242
0

ВИДЕО. «Месси, Месси!» Роналду отправил воздушные поцелуи фанам Аль-Хилиля

1 декабря «Аль-Наср» вместе с Криштиану проиграл «лидерам» в чемпионате Саудовской Аравии

02 декабря 2023, 05:14 |
242
0
ВИДЕО. «Месси, Месси!» Роналду отправил воздушные поцелуи фанам Аль-Хилиля
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

2 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «лидеров».

Голами за хозяев отличились Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович (дубль).

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду отыграл весь поединок, но не сумел помочь гостям голевыми действиями.

После завершения первого тайма фанаты «Аль-Хиляля» начали скандировать «Месси, Месси!», чтобы задеть КриРо.

Португалец в ответ на провокации отправил болельщикам воздушные поцелуи.

ВИДЕО. «Месси, Месси!» Роналду отправил воздушные поцелуи фанам Аль-Хилиля

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Источник Sport.ua
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