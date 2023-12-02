ВИДЕО. «Месси, Месси!» Роналду отправил воздушные поцелуи фанам Аль-Хилиля
1 декабря «Аль-Наср» вместе с Криштиану проиграл «лидерам» в чемпионате Саудовской Аравии
2 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «лидеров».
Голами за хозяев отличились Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович (дубль).
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду отыграл весь поединок, но не сумел помочь гостям голевыми действиями.
После завершения первого тайма фанаты «Аль-Хиляля» начали скандировать «Месси, Месси!», чтобы задеть КриРо.
Португалец в ответ на провокации отправил болельщикам воздушные поцелуи.
ВИДЕО. «Месси, Месси!» Роналду отправил воздушные поцелуи фанам Аль-Хилиля
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