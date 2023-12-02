Забьют ли украинцы? Букмекеры назвали фаворита в матче Жирона – Валенсия
Команда Цыганкова и Довбика проведет поединок 15-го тура Ла Лиги против Яремчука и Ко
2 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия».
Поединок пройдет на стадионе «Монтивилли» в Жироне. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Фаворитом матча считаются хозяева. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.72.
Ничья котируется по 4.05. На победу «Валенсии» можно поставить с коэффициентом 5.00.
Интересно, что гол украинского футболиста жиронцев Виктора Цыганкова оценен в 2.70, а мяч украинского форварда «летучих мышей» Романа Яремчука – в 3.00.
Букмекеры не выставили линию на гол форварда «Жироны» Артем Довбика, поскольку его участие в поединке под вопросом.
Котировки букмекеров на голы футболистов в матче Жирона – Валенсия
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