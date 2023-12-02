Забьют ли украинцы? Букмекеры назвали фаворита в матче Жирона – Валенсия

2 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия».

Поединок пройдет на стадионе «Монтивилли» в Жироне. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Фаворитом матча считаются хозяева. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.72.

Ничья котируется по 4.05. На победу «Валенсии» можно поставить с коэффициентом 5.00.

Интересно, что гол украинского футболиста жиронцев Виктора Цыганкова оценен в 2.70, а мяч украинского форварда «летучих мышей» Романа Яремчука – в 3.00.

Букмекеры не выставили линию на гол форварда «Жироны» Артем Довбика, поскольку его участие в поединке под вопросом.

Котировки букмекеров на голы футболистов в матче Жирона – Валенсия