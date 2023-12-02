Украина. Премьер лига02 декабря 2023, 03:41 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Оболонь
Поединок состоится 2 декабря в 13:00 по Киеву
02 декабря 2023, 03:41 |
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2 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ между командами «Колос» и «Оболонь».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
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