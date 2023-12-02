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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 03:41 |
38
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Оболонь

Поединок состоится 2 декабря в 13:00 по Киеву

02 декабря 2023, 03:41 |
38
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Оболонь
ФК Колос

2 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ между командами «Колос» и «Оболонь».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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