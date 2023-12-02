Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19 – 0:1. Победа как поражение. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА
29 ноября состоялся поединок 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.
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Львовский Рух U-19 выбыл по Пути чемпионов, уступив по сумме двух матчей Мидтьюлланду из Дании (0:4 дома, 1:0 в гостях).
Во втором матче Рух не сумел отыграть фору в 4 мяча, однако Виталий Холод в конце игры принес команде минимальную победу.
Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. 2-й раунд
Ответный матч. 29 ноября. Дания
15:00. Мидтьюлланд U-19 (Дания) – Рух U-19 (Украина) – 0:1
Гол: Холод, 90+2.
Видеообзор матча
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