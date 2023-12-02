Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19 – 0:1. Победа как поражение. Видео гола и обзор

29 ноября состоялся поединок 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

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Львовский Рух U-19 выбыл по Пути чемпионов, уступив по сумме двух матчей Мидтьюлланду из Дании (0:4 дома, 1:0 в гостях).

Во втором матче Рух не сумел отыграть фору в 4 мяча, однако Виталий Холод в конце игры принес команде минимальную победу.

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. 2-й раунд

Ответный матч. 29 ноября. Дания

15:00. Мидтьюлланд U-19 (Дания) – Рух U-19 (Украина) – 0:1

Гол: Холод, 90+2.

Видеообзор матча