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Молодежные турниры
02 декабря 2023, 03:23 | Обновлено 02 декабря 2023, 03:49
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Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19 – 0:1. Победа как поражение. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА

02 декабря 2023, 03:23 | Обновлено 02 декабря 2023, 03:49
110
0
Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19 – 0:1. Победа как поражение. Видео гола и обзор
ФК Рух

29 ноября состоялся поединок 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

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Львовский Рух U-19 выбыл по Пути чемпионов, уступив по сумме двух матчей Мидтьюлланду из Дании (0:4 дома, 1:0 в гостях).

Во втором матче Рух не сумел отыграть фору в 4 мяча, однако Виталий Холод в конце игры принес команде минимальную победу.

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. 2-й раунд

Ответный матч. 29 ноября. Дания

15:00. Мидтьюлланд U-19 (Дания) – Рух U-19 (Украина) – 0:1

Гол: Холод, 90+2.

Видеообзор матча

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Мидтьюлланд Сергей Задорожный Юношеская лига УЕФА Рух Львов Рух Львов U-19 Мидтьюлланд U-19 видео голов и обзор Виталий Холод
Источник Sport.ua
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