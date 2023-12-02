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Чемпионат Европы
02 декабря 2023, 10:23 | Обновлено 02 декабря 2023, 10:29
737
1

Жеребьевка финального раунда Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE

2 декабря в 19:00 в немецком Гамбурге состоится процедура жеребьевки

02 декабря 2023, 10:23 | Обновлено 02 декабря 2023, 10:29
737
1
Жеребьевка финального раунда Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

2 декабря в 19:00 в немецком Гамбурге состоится жеребьевка финальной стадии Евро-2024.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На момент жеребьевки известен 21 из 24 участник финального раунда, а еще три определится в плей-офф квалификации в марте 2024 года.

Сборная Украины в плей-офф в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Эти 4 команды будут представлены на жеребьевке финального раунда как победитель плей-офф по Пути B.

Корзины определены по набранным очкам в квалификации (матчи с аутсайдерами групп из 6 команд не учитывались).

Три победителя плей-офф квалификации, включая Украину по пути B, включены в корзину 4 для жеребьевки.

Финальный раунд Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Жеребьевка финального раунда Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на официальном сайте УЕФА 2 декабря в 19:00

📺 Видеотрансляция

Евро-2024

Возможные победители плей-офф

  • Путь A: Польша – Эстония, Уэльс – Финляндия
  • Путь B: Израиль – Исландия, Босния и Герцеговина – Украина
  • Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан

Корзины посева для жеребьевки

  • Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия
  • Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия
  • Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия
  • Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, три победителя плей-офф (Путь A, B, C)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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fifa2020
Хочу Бельгію з першого кошика, з іншими командами вже грали по 100 раз, не інтересно! З другого Австрію не хочу, вони зараз на ходу і знову можуть задавити нас фізикою, з іншими можна грати) А з третього непогано було би Словенію чи Словаччину!
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