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Чемпионат Германии
Дармштадт
01.12.2023 21:30 – FT 0 : 1
Кельн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
02 декабря 2023, 01:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 01:21
34
1

Козлы поднялись со дна. Кельн минимально обыграл Дармштадт в Бундеслиге

Единственный мяч на 60-й минуте забил форвард Дэви Зельке

02 декабря 2023, 01:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 01:21
34
1
Козлы поднялись со дна. Кельн минимально обыграл Дармштадт в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура чемпионата Германии «Дармштадт» проиграл «Кельну» со счетом 0:1.Дармштадте.

Единственный мяч на 60-й минуте забил форвард Дэви Зельке.

«Козлы» поднялись с последнего места Бундеслиги – 9 очков, 15-я позциия. «Дармштадт» теперь занимает 16-е место (тоже 9 баллов)

Бундеслига. 13-й тур, 1 декабря

Дармштадт – Кельн – 0:1

Гол: Зельке, 60

Видеообзор матча

Турнирная таблица

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Дави Зельке (Кельн).
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Источник Sport.ua
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AndiM
А що рінаховський шаХрай вже в бундеслізі грає? 
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