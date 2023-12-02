Германия02 декабря 2023, 01:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 01:21
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Козлы поднялись со дна. Кельн минимально обыграл Дармштадт в Бундеслиге
Единственный мяч на 60-й минуте забил форвард Дэви Зельке
02 декабря 2023, 01:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 01:21
34
1
В матче 13-го тура чемпионата Германии «Дармштадт» проиграл «Кельну» со счетом 0:1.Дармштадте.
Единственный мяч на 60-й минуте забил форвард Дэви Зельке.
«Козлы» поднялись с последнего места Бундеслиги – 9 очков, 15-я позциия. «Дармштадт» теперь занимает 16-е место (тоже 9 баллов)
Бундеслига. 13-й тур, 1 декабря
Дармштадт – Кельн – 0:1
Гол: Зельке, 60
Видеообзор матча
Турнирная таблица
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Дави Зельке (Кельн).
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