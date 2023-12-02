Лас-Пальмас в большинстве обыграл Хетафе и вошел в топ-8 Ла Лиги

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» переиграл «Хетафе» со счетом 2:0.

Перед перерывом Хулиан Араухо открыл счет. Во втором тайме Омар Альдерете получил красную карточку, и гости остались в меньшинстве.

На последних минутах встречи Кристиан Эррера поставил точку, удвоив преимущество команды.

«Лас-Пальмас» имеет 21 очко и входит в топ-8 Ла Лиги, «Хетафе» занимает 11-ю позицию (19 очков).

Ла Лига. 15-й тур, 1 декабря

Лас-Пальмас – Хетафе – 2:0

Голы: Араухо, 43, Эррера, 90

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