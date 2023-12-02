Лас-Пальмас в большинстве обыграл Хетафе и вошел в топ-8 Ла Лиги
Хулиан Араухо открыл счет, Кристиан Эррера поставил точку
В матче 15-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» переиграл «Хетафе» со счетом 2:0.
Перед перерывом Хулиан Араухо открыл счет. Во втором тайме Омар Альдерете получил красную карточку, и гости остались в меньшинстве.
На последних минутах встречи Кристиан Эррера поставил точку, удвоив преимущество команды.
«Лас-Пальмас» имеет 21 очко и входит в топ-8 Ла Лиги, «Хетафе» занимает 11-ю позицию (19 очков).
Ла Лига. 15-й тур, 1 декабря
Лас-Пальмас – Хетафе – 2:0
Голы: Араухо, 43, Эррера, 90
Видеообзор матча
Турнирная таблица
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинки проиграли второй матч на чемпионате мира
Витао, Марлон, Майкон и Педриньо обошлись «горнякам» отнюдь не за бесценок…