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Чемпионат Испании
Лас Пальмас
01.12.2023 22:00 – FT 2 : 0
Хетафе
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Испания
02 декабря 2023, 00:43 | Обновлено 02 декабря 2023, 01:03
42
0

Лас-Пальмас в большинстве обыграл Хетафе и вошел в топ-8 Ла Лиги

Хулиан Араухо открыл счет, Кристиан Эррера поставил точку

02 декабря 2023, 00:43 | Обновлено 02 декабря 2023, 01:03
42
0
Лас-Пальмас в большинстве обыграл Хетафе и вошел в топ-8 Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» переиграл «Хетафе» со счетом 2:0.

Перед перерывом Хулиан Араухо открыл счет. Во втором тайме Омар Альдерете получил красную карточку, и гости остались в меньшинстве.

На последних минутах встречи Кристиан Эррера поставил точку, удвоив преимущество команды.

«Лас-Пальмас» имеет 21 очко и входит в топ-8 Ла Лиги, «Хетафе» занимает 11-ю позицию (19 очков).

Ла Лига. 15-й тур, 1 декабря

Лас-Пальмас – Хетафе – 2:0

Голы: Араухо, 43, Эррера, 90

Видеообзор матча

Турнирная таблица

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Cristian Herrera (Лас Пальмас).
48’
Омар Альдерете (Хетафе) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Араухо (Лас Пальмас).
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Лас-Пальмас Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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