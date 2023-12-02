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Чемпионат Франции
Реймс
01.12.2023 22:00 – FT 2 : 1
Страсбург
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Франция
02 декабря 2023, 00:23 | Обновлено 02 декабря 2023, 01:04
43
0

Страсбург на выезде проиграл Реймсу. Соболь весь матч оставался в резерве

Гостям удалось отыграть один мяч, когда Кевин Гаймеро реализовал пенальти

02 декабря 2023, 00:23 | Обновлено 02 декабря 2023, 01:04
43
0
Страсбург на выезде проиграл Реймсу. Соболь весь матч оставался в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Реймс» выиграл у «Страсбурга» со счетом 2:1.

Для хозяев поля голы в первом тайме забили Амир Ричардсон и Мохамед Дарами.

Гостям удалось отыграть один мяч, когда форвард Кевин Гаймеро реализовал пенальти на 88-й минуте.

Украинский защитник Эдуард Соболь весь матч оставался в резерве »Страсбурга».

«Реймс» набрал 23 очка и замыкает топ-5. «Страсбург» находится на 14-й позиции (13 очков).

Лига 1. 14-й тур, 1 декабря

Реймс – Страсбург – 2:1

Голы: Ричардсон, 10, Дарами, 42 – Гамейро, 88 (пен)

Видеообзор матча

Турнирная таблица

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин Гамейро (Страсбург).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Дарами (Реймс).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Амир Ричардсон (Реймс).
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Источник Sport.ua
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