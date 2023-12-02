Страсбург на выезде проиграл Реймсу. Соболь весь матч оставался в резерве

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Реймс» выиграл у «Страсбурга» со счетом 2:1.

Для хозяев поля голы в первом тайме забили Амир Ричардсон и Мохамед Дарами.

Гостям удалось отыграть один мяч, когда форвард Кевин Гаймеро реализовал пенальти на 88-й минуте.

Украинский защитник Эдуард Соболь весь матч оставался в резерве »Страсбурга».

«Реймс» набрал 23 очка и замыкает топ-5. «Страсбург» находится на 14-й позиции (13 очков).

Лига 1. 14-й тур, 1 декабря

Реймс – Страсбург – 2:1

Голы: Ричардсон, 10, Дарами, 42 – Гамейро, 88 (пен)

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