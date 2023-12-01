Михаил Шестаков стал автором одного из самых поздних ничейных голов в истории УПЛ. Решающий мяч в матче с «Полесьем» (1:1) 33-летний форвард «Вереса» забил на 5-й компенсированной минуте встречи.

Еще позже спасали свои команды от поражения только Максим Шацких в гостевом поединке «Динамо» с «Кривбассом» 10 марта 2007 года и Кирилл Петров в выездной игре «Олимпика» с «Волынью» 30 июля 2016-го – на 90+6-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние ничейные голы в чемпионатах Украины