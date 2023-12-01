Шестаков стал автором одного из самых поздних ничейных голов в истории УПЛ
Решающий мяч в матче с «Полесьем» форвард «Вереса» забил на 90+5-й минуте
Михаил Шестаков стал автором одного из самых поздних ничейных голов в истории УПЛ. Решающий мяч в матче с «Полесьем» (1:1) 33-летний форвард «Вереса» забил на 5-й компенсированной минуте встречи.
Еще позже спасали свои команды от поражения только Максим Шацких в гостевом поединке «Динамо» с «Кривбассом» 10 марта 2007 года и Кирилл Петров в выездной игре «Олимпика» с «Волынью» 30 июля 2016-го – на 90+6-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние ничейные голы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
10.03.2007
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
90+6’
|
1:1 (г)
|
30.07.2016
|
Кирилл ПЕТРОВ
|
Олимпик
|
Волынь
|
90+6’
|
2:2 (г)
|
31.07.2011
|
Йонуц МАЗИЛУ
|
Арсенал
|
Шахтер
|
90+5’
|
1:1 (д)
|
27.10.2013
|
Онджей МАЗУХ
|
Ворскла
|
Днепр
|
90+5’
|
2:2 (г)
|
10.04.2016
|
Артур КАРНОЗА
|
Карпаты
|
Александрия
|
90+5’
|
2:2 (д)
|
03.10.2020
|
Сергей БУЛЕЦА
|
Днепр-1
|
Ворскла
|
90+5’
|
2:2 (д)
|
09.05.2021
|
Даниил КОНДРАКОВ
|
Рух
|
Днепр-1
|
90+5’ (п)
|
1:1 (г)
|
01.12.2023
|
Михаил ШЕСТАКОВ
|
Верес
|
Полесье
|
90+5’
|
1:1 (д)
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