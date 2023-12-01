Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шестаков стал автором одного из самых поздних ничейных голов в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 23:12 | Обновлено 01 декабря 2023, 23:23
162
1

Шестаков стал автором одного из самых поздних ничейных голов в истории УПЛ

Решающий мяч в матче с «Полесьем» форвард «Вереса» забил на 90+5-й минуте

01 декабря 2023, 23:12 | Обновлено 01 декабря 2023, 23:23
162
1
Шестаков стал автором одного из самых поздних ничейных голов в истории УПЛ
ФК Верес. Михаил Шестаков (справа)

Михаил Шестаков стал автором одного из самых поздних ничейных голов в истории УПЛ. Решающий мяч в матче с «Полесьем» (1:1) 33-летний форвард «Вереса» забил на 5-й компенсированной минуте встречи.

Еще позже спасали свои команды от поражения только Максим Шацких в гостевом поединке «Динамо» с «Кривбассом» 10 марта 2007 года и Кирилл Петров в выездной игре «Олимпика» с «Волынью» 30 июля 2016-го – на 90+6-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние ничейные голы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

10.03.2007

Максим ШАЦКИХ

Динамо

Кривбасс

90+6’

1:1 (г)

30.07.2016

Кирилл ПЕТРОВ

Олимпик

Волынь

90+6’

2:2 (г)

31.07.2011

Йонуц МАЗИЛУ

Арсенал

Шахтер

90+5’

1:1 (д)

27.10.2013

Онджей МАЗУХ

Ворскла

Днепр

90+5’

2:2 (г)

10.04.2016

Артур КАРНОЗА

Карпаты

Александрия

90+5’

2:2 (д)

03.10.2020

Сергей БУЛЕЦА

Днепр-1

Ворскла

90+5’

2:2 (д)

09.05.2021

Даниил КОНДРАКОВ

Рух

Днепр-1

90+5’ (п)

1:1 (г)

01.12.2023

Михаил ШЕСТАКОВ

Верес

Полесье

90+5’

1:1 (д)

По теме:
Михаил ШЕСТАКОВ: «Оказался в нужный момент у ворот Полесья»
Полесье – Верес – 1:1. Пропустили на 90+7 мин. Видео голов и обзор матча
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Спасли игру, потому что очень хотели этого»
Верес Ровно цифры и факты Михаил Шестаков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комитет этики УАФ изучит слова тренера «Оболони» о женщинах-арбитрах
Футбол | 01 декабря 2023, 17:49 7
Комитет этики УАФ изучит слова тренера «Оболони» о женщинах-арбитрах
Комитет этики УАФ изучит слова тренера «Оболони» о женщинах-арбитрах

Судя по всему, Валерий Иващенко не сможет руководить «пивоварами» в первых весенних турах

Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Футбол | 01 декабря 2023, 12:12 1
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны

Президент «Нивы» Бузовая планирует больше средств направлять на ВСУ

Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Футбол | 01.12.2023, 16:00
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Футбол | 01.12.2023, 22:23
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Верес
Футбол | 01.12.2023, 07:00
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Верес
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Верес
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Что за бред?! Он же на 97-й забил!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
30.11.2023, 11:20 14
Футбол
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
30.11.2023, 00:15 19
Футбол
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
30.11.2023, 11:11
Бокс
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
01.12.2023, 10:58 22
Футбол
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
30.11.2023, 18:47 8
Футзал
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
30.11.2023, 03:55 16
Футбол
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
30.11.2023, 17:40 30
Биатлон
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
30.11.2023, 15:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем